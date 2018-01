Tennis: pas de boycott à venir des joueurs assure Djokovic

MELBOURNE, Australie - Novak Djokovic a nié mardi une rumeur selon laquelle les meilleurs joueurs du circuit de l'ATP pourraient boycotter de futurs tournois du grand chelem dans l'espoir d'obtenir une majoration des bourses.

Djokovic, qui occupe le poste de président du Conseil des joueurs de l'ATP, a cependant reconnu qu'une rencontre privée avait eu lieu à la veille du début des Internationaux de tennis d'Australie pour discuter de sujets liés aux affaires courantes du circuit.

Il n'a pas précisé la teneur desdits sujets, mais a qualifié de « grandement erronée ou exagérée » la rumeur voulant qu'il ait proposé de former une association des joueurs afin de toucher une plus grande part des revenus que génèrent les tournois.

« J'ai vu que vous me faites passer pour un homme très cupide, qui exige plus d'argent et qui veut boycotter », a lancé Djokovic lors d'une conférence de presse qui a suivi sa victoire contre Donald Young dans un match de premier tour, mardi.

« Ce qui s'est produit, c'est que nous, les joueurs, voulions tout simplement parler de certains sujets. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de malsain à cela. »

La plupart des autres joueurs ont refusé d'élaborer sur les dossiers abordés pendant la rencontre. Toutefois, Kevin Anderson, le vice-président du Conseil, a déclaré à au moins un média britannique, lundi, qu'il a été question des bourses.

L'Allemand Alexander Zverev, quatrième joueur mondial, a indiqué que Djokovic avait été le principal orateur pendant le meeting, auquel ont assisté tous les meilleurs joueurs du circuit masculin inscrits au premier tournoi majeur de la saison.

« Je n'ai pas vraiment de prises de position (sur le sujet) parce que c'était la première fois qu'il en était question, a noté Zverev. Tout le monde a écouté. C'est à peu près tout. »

Selon le quotidien Daily News, le premier média à faire état de cette rencontre lundi, Djokovic aurait demandé à toutes les personnes qui n'étaient pas des joueurs de quitter la salle. Par la suite, alors qu'il aurait été accompagné d'un avocat australien, le Serbe aurait prononcé un long discours sur la possibilité de former une association de joueurs.

Mardi, Djokovic a nié qu'un avocat australien était présent, ou qu'il avait soulevé d'autres dossiers liés à la parité des bourses pour les hommes et les femmes ou à la possibilité d'un boycott de futurs tournois du grand chelem si d'éventuelles demandes des joueurs n'étaient pas acceptées.

En 2018, les bourses aux Internationaux d'Australie s'élèvent à 55 millions $ australiens (54,47 millions $ canadiens), une bonification de 10 pour cent par rapport à 2017. Les champions des simples masculin et féminin récolteront 4 millions $ australiens chacun tandis que les joueurs éliminés au premier tour ont touché 60 000$ australiens.