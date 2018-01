Les Rangers renouent avec la victoire

NEW YORK - Rick Nash a inscrit deux buts, mardi soir, et les Rangers de New York ont eu raison des Flyers de Philadelphie 5-1.

Nash a porté la marque à 1-1 en première période, puis il a haussé le score à 5-1 en fin de deuxième tiers. Les buts ont été le résultat d'une échappée et d'un tir des poignets.

J.T. Miller, Michael Grabner et Paul Carey ont été les autres buteurs des Rangers, qui mettaient fin à une série de trois revers. Henrik Lundqvist a fait 25 arrêts pour les New-Yorkais, qui ont marqué autant de buts qu'à leurs trois matches précédents.

Jordan Weal a réussi le but des Flyers, qui avaient gagné leurs quatre dernières rencontres. Brian Elliott a permis cinq buts en 21 tirs, puis Michal Neuvirth a bloqué huit rondelles.

Blues 2 Maple Leafs 1 (P)

À Toronto, Vince Dunn a trouvé le fond du filet après 1:43 de jeu en prolongation et les Blues de St. Louis ont défait les Maple Leafs 2-1.

Alex Steen avait poussé le match en prolongation en marquant avec 57 secondes à jouer à la troisième période. Connor Brown, grâce à une échappée en désavantage numérique, avait donné les devants aux Maple Leafs au milieu du troisième vingt.

La défaite a gâché une brillante performance du gardien Frederik Anderson, qui a bloqué 40 rondelles. Dans la victoire, Carter Hutton a repoussé 30 tirs.

Devils 4 Islanders 1

À New York, Damon Severson a marqué deux fois à 1:26 d'intervalle et les Devils du New Jersey ont battu les Islanders 4-1.

Severson a rompu l'impasse à 12:58 en deuxième période, puis il a réédité à 14:24. Kyle Palmieri et Taylor Hall ont complété pour les Devils qui avaient un rendement de 0-3-3 depuis un gain contre Detroit à Newark, le 27 décembre.

Hall mène les siens avec 16 buts. Son plus récent est survenu grâce à un tir des poignets de courte distance, à 18:20 en deuxième période. Jaroslav Halak est passé bien près de faire l'arrêt, mais le disque a eu juste assez d'espace entre son gant et sa jambe gauche.

Keith Kinkaid a mis l'épaule à la roue avec 25 arrêts.

Anders Lee a inscrit le but des Islanders, qui avaient remporté leurs trois derniers matchs. Halak a bloqué 38 rondelles.

Stars 4 Red Wings 2

À Detroit, laissé de côté la veille, Jason Spezza a répondu avec deux buts et les Stars de Dallas ont défait les Red Wings 4-2.

Ses buts ont rompu des égalités de 1-1 et de 2-2, au lendemain d'une victoire de 3-2 des Stars à Boston.

Spezza a d'abord marqué à 8:55 en première période, en faisant dévier un tir de John Klingberg. Au deuxième vingt, il a signé le but gagnant de l'embouchure droite à 14:08, grâce à une passe d'Alexander Radulov. Auteur de sept buts cette saison, Spezza mettait fin à une disette de 14 matches.

Radek Faksa et Martin Hanzal ont réussi les autres buts des Stars, qui ont gagné six de leurs huit derniers matches. Ben Bishop a été confronté à seulement 15 tirs.

Trevor Daley et Andreas Athanasiou ont marqué pour les Wings, battus pour la troisième fois depuis quatre matches. Jimmy Howard a stoppé 22 rondelles.

Predators 1 Golden Knights 0

À Nashville, Juuse Saros a réalisé 43 arrêts, Kevin Fiala a marqué après huit minutes de jeu en troisième période et les Predators ont blanchi les Golden Knights de Vegas 1-0.

Les Predators, qui disputaient un premier match en une semaine, ont remporté un troisième gain d'affilée. Le jeu blanc était le troisième de Saros cette saison et le quatrième de sa carrière.

Marc-André Fleury a bloqué 26 tirs pour les Golden Knights, victimes d'un deuxième revers de suite. Saros a été superbe, particulièrement face à l'attaquant Jonathan Marchessault, qui a obtenu dix des 43 tirs des Golden Knights.

Les Golden Knights ont été blanchis malgré le fait qu'ils aient profité de quatre supériorités numériques, lors desquelles ils ont amassé 15 tirs aux buts.