Un inconnu blanchit les Golden Knights (vidéo)

Les Preds perdent Johansen

Dans la victoire, les Predators ont perdu les services de Ryan Johansen. Le joueur de centre n'a pas joué après la deuxième période après avoir subi une mise en échec de William Carrier avec 38 secondes à écouler à l'engagement.



Les Predators avaient entamé la rencontre sans deux des trois membres de son premier trio puisque les Suédois Filip Forsberg et Viktor Arvidsson étaient absents.



Forsberg est à l'écart pour une période de quatre à six semaines à la suite d'une blessure au haut du corps. Arvidsson s'est blessé lors de la séance d'entraînement de lundi et son nom a été placé sur la liste des blessés mardi après-midi.