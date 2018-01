Laissé de côté la veille, Spezza marque deux fois (vidéo)

Auteur de sept buts cette saison, Spezza mettait fin à une disette de 14 matches.

Radek Faksa et Martin Hanzal ont réussi les autres buts des Stars, qui ont gagné six de leurs huit derniers matches. Ben Bishop a été confronté à seulement 15 tirs.

Trevor Daley et Andreas Athanasiou ont marqué pour les Wings, battus pour la troisième fois depuis quatre matches. Jimmy Howard a stoppé 22 rondelles.

Pavelski donne la victoire des Sharks

GLENDALE, Arizona - Joe Pavelski a réussi l'unique filet de la session de tirs de barrage et les Sharks de San Jose ont arraché une victoire de 3-2 aux Coyotes de l'Arizona mardi soir.

Pavelski a trouvé le fond du filet sur le premier tir des Sharks en fusillade.



Aaron Dell a été parfait en trois tentatives des Coyotes à sa première expérience en tirs de barrage dans la LNH. Dell a également bloqué 30 rondelles.



Joe Thornton et Mikkel Boedker ont inscrit les buts des Sharks en temps réglementaire.



Jordan Martinook, tard en deuxième période, et Brad Richardson avaient permis aux Coyotes d'effacer un déficit de deux buts.



En prolongation, les Coyotes ont bénéficié d'un avantage numérique à la suite d'une punition à Tomas Hertl pour avoir fait trébucher, mais ils ont été incapables de capitaliser sur cette opportunité.



Du coup, les Coyotes ont subi une quatrième défaite de suite et ont perdu 17 de leurs 21 dernières sorties.