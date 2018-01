Les Bruins dominent les Canadiens 4-1 (vidéo)

L’entraîneur Claude Julien a eu droit à une belle ovation du public du TD Garden, mercredi, lors de son retour à Boston plusieurs mois après son congédiement. Mais son ancienne équipe n’a pas été aussi généreuse.

Les Canadiens de Montréal ont inscrit très tôt le premier but du match, mais ils ont été par la suite été dominé à tous les points de vue, s’inclinant finalement 4-1 contre les Bruins. La formation de Boston a ainsi remporté une deuxième victoire au cours de la dernière semaine. Les deux équipes disputeront un troisième duel, samedi soir, à Montréal.

David Pastrnak (18e), Ryan Spooner (6e) Brad Marchand (19e) et David Krejci (8e), ce dernier dans un filet désert, ont inscrit les buts des Bruins (25-10-8, 58 points) qui ont poursuivi leur série de succès avec une 15e victoire à domicile cette saison. Marchand et Krejci ont ajouté une passe et Patrice Bergeron a récolté deux mentions d’aide.

Jakub Jerabek, avec son premier but de la saison, a évité le jeu blanc au Bleu blanc rouge (18-21-6, 42 points) qui n’amasse pas de point pour une première fois en cinq matchs.

Avant le match contre Boston, les Canadiens se rendront à Washington, vendredi soir, afin d'affronter les puissants Capitals.

Le déroulement du match

Le premier but du match n'a pas tardé. Il n'y avait que 31 secondes d'écoulées au cadran quand un tir de la pointe de Jakub Jerabek s'est frayé un chemin derrière le gardien des Bruins. Le 1er but de la saison de Jerabek.

Les Bruins ont riposté à 6:50 quand les joueurs de Claude Julien ont perdu le contrôle de la rondelle dans leur zone. Ça n'a pris que quelques secondes pour qu'un échange entre Brad Marchand et Patrice Bergeron ne mène au but de David Pastrnak, son 18e de la saison.

On a projeté à mi-chemin de la période sur l'écran un petit vidéo afin de souligner les années de Claude Julien à Boston et la foule au TD Garden s'est levée pour offrir à l'entraîneur une chaleureuse ovation.