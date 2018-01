Tennis: Sharapova passe, Muguruza tombe

MELBOURNE, Australie - La Taïwanaise Su-Wei Hsieh a causé une surprise de taille en écartant Garbine Muguruza 7-6 (1) et 6-4 au deuxième tour des Internationaux d'Australie, jeudi.

Hsieh a réussi quatre bris, un de plus que l'Espagnole, championne en titre de Wimbledon. Troisième tête de série, Muguruza a peiné en commettant 43 fautes directes. Elle a aussi été victime de cinq doubles fautes. Classé 88e, Hsieh aura comme prochaine rivale Agnieszka Radwanska de la Pologne, tombeuse de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko 2-6, 7-5 et 6-3.

Plus tôt dans la journée, la Russe Maria Sharapova s'est imposée 6-1 et 7-6 (4) contre la Lettone Anastasija Sevastova. Le premier set n'a duré que 23 minutes. Globalement, Sharapova a eu le dessus 5-3 pour les bris et 4-1 pour les as. Dans le bris d'égalité, elle a tenu bon après avoir mené 6-2. Sevastova l'avait battue à Flushing Meadows l'an dernier, au quatrième tour.

Sharapova joue en Australie pour la première fois depuis qu'elle a purgé une suspension de 15 mois pour un test révélant la présence de meldonium, substance interdite.

La Russe a été couronnée cinq fois lors de tournois majeurs, incluant à Melbourne en 2008. Sa prochaine rivale sera Angelique Kerber ou Donna Vekic.

La Britannique Johanna Konta, neuvième tête de série, a été surprise 6-4 et 7-5 par l'Américaine Bernarda Pera, 123e à la WTA. Cette dernière en est à son tout premier tournoi du Grand chelem.