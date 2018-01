«Ça m’a pris directement au cœur… » - Mario Tremblay

Tout le monde sait à quel point Mario Tremblay laissait ses tripes sur la patinoire à l’époque où il jouait. Dire qu’il a été estomaqué de la piètre performance du Canadien de Montréal, mercredi soir, à Boston, n’est même pas exagéré.

« Le club ne s’est pas présenté pour ce match », a expliqué l’ex-joueur à Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

« J’étais tellement, tellement, tellement déçu pour Claude Julien. Je le regardais souffrir derrière le banc, lui qui a passé dix ans de sa vie derrière le banc des Bruins de Boston. J’ai trouvé ça vraiment aberrant. J’étais sans mots… »

« J’étais tellement en beau calvaire d’avoir vu une performance semblable… Honnêtement, je ne devrais pas… Ça m’a pris directement au cœur. Quand tu as joué, tu as coaché, tu as été assistant-entraîneur et que tu vois une soirée qui aurait pu être aussi belle qu’hier soir s’avérer un cauchemar pour Claude Julien, c’est totalement inacceptable. »

Mario Tremblay a aussi sérieusement sermonné Jonathan Drouin, Max Pacioretty, Alex Galchenyuk... Seul Brendan Gallagher, qui donne tout ce qu'il a, a droit aux accolades de l'ancien joueur.

Au nombre des solutions, les noms de Julien Brisebois et de Joel Bouchard sont les plus souvent mentionnés.

