Un autre tour du chapeau pour Patrice Bergeron (vidéo)

NEW YORK - Patrice Bergeron a enregistré un tour du chapeau et les Bruins de Boston ont gagné 5-2 contre les Islanders de New York, jeudi soir, pour amasser au moins un point dans un 15e match consécutif.

Brad Marchand a récolté un but et deux mentions d'assistance pour les Bruins, qui montrent une fiche de 11-0-4 depuis le 14 décembre. Il s'agit de leur meilleure séquence depuis celle du 2 au 30 mars 2014, au cours de laquelle ils ont revendiqué un dossier de 15-0-1.

Ryan Spooner a ajouté un but et une aide pour les visiteurs tandis que le gardien Anton Khudobin a réalisé 22 arrêts.

Jordan Eberle et John Tavares ont enfilé l'aiguille pour les Islanders, qui ont perdu sept de leurs 10 dernières parties. Jaroslav Halak a repoussé 29 rondelles dans la défaite. Il a fait face à moins de 35 lancers pour une première fois au cours de ses 11 derniers matchs.

Bergeron a complété un tour du chapeau pour une troisième fois en carrière, mais il avait inscrit quatre buts contre les Hurricanes de la Caroline, il y a 12 jours.

Tavares a marqué son 25e but de la saison pour rapprocher les Islanders à deux buts des Bruins, alors qu'il restait moins de six minutes à écouler, mais Marchand a atteint la vingtaine en envoyant la rondelle dans un filet désert.

Devils 4 Capitals 3 (P)

Au New Jersey, Taylor Hall a marqué en échappée dès la 34e seconde de la prolongation et les Devils ont battu les Capitals de Washington 4-3.

Sami Vatanen a amassé une troisième mention d'assistance sur le but vainqueur, un tir de Hall par-dessus l'épaule de Braden Holtby.

Drew Stafford, Andy Greene et Miles Wood ont aussi enfilé l'aiguille pour les Devils, qui ont gagné un deuxième match de suite après avoir perdu six parties consécutives. Keith Kinkaid a effectué 16 arrêts et les Devils l'ont aidé en empêchant les Capitals de toucher la cible lors de cinq supériorités numériques.

Brett Connolly a inscrit deux buts et Dmitry Orlov a fourni l'autre réussite aux Capitals, qui se sont inclinés pour seulement une deuxième fois au cours de leurs huit derniers matchs. Ils ont cependant récolté au moins un point contre les Devils pour un 14e affrontement de suite (12-0-2).

Holtby a stoppé 28 rondelles, mais il a cédé trois fois en échappée.

Blues 4 Sénateurs 1

À Ottawa, Vladimir Tarasenko, Alex Pietrangelo et Brayden Schenn ont tous fait bouger les cordages en deuxième période et les Blues de St. Louis ont défait les Sénateurs 4-1.

Alexander Steen a scellé l'issue du match dans un filet désert alors que Carter Hutton a bloqué 20 lancers pour les Blues. Il s'agissait de la deuxième victoire consécutive des Blues en Ontario, eux qui avaient vaincu les Maple Leafs de Toronto 2-1 en prolongation, mardi.

Bobby Ryan a été l'unique marqueur des Sénateurs, qui revenaient de leur semaine de congé et qui n'avaient pas joué depuis huit jours. Craig Anderson a réalisé 33 arrêts.

Après une première période sans but, les Blues ont explosé offensivement au deuxième vingt, trouvant le fond du filet à trois reprises et dominant les Sénateurs 19-6 au chapitre des tirs.

Tarasenko a fait dévier un lancer de la pointe de Robert Bortuzzo pour enregistrer un 20e but cette saison. Pietrangelo a ensuite profité d'un cadeau d'Anderson, qui a frappé la rondelle dans les airs, mais directement sur la lame du bâton du capitaine des Blues. Schenn a triplé l'avance des siens quand le gardien des Sénateurs a mal jugé le tir du revers de son adversaire.