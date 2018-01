Les Golden Knights remportent le duel des meneurs

TAMPA, Floride - Marc-André Fleury a effectué 28 arrêts, David Perron a obtenu un but et une mention d'aide et les Golden Knights de Vegas ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 4-1, jeudi soir, dans un affrontement entre les meneurs des deux associations.

James Neal, Nate Schmidt et William Karlsson ont aussi touché la cible pour les Golden Knights, qui ont balayé la série de deux duels contre le Lightning.

Le Lightning, qui revenait de sa semaine de congé, a vu Ondrej Palat être le seul à noircir la feuille de pointage. Andrei Vasilevskiy a stoppé 26 tirs dans la défaite. Il a alloué 19 buts à ses quatre dernières parties.

Fleury a réalisé plusieurs arrêts spectaculaires, incluant un aux dépens de Steven Stamkos et un autre contre Nikita Kucherov.

Neal a ouvert le pointage dès la 56e seconde de la première période et Schmidt a doublé l'avance des siens alors qu'il restait 3:57 à jouer à l'engagement.

Les Golden Knights montrent un dossier de 19-1-0 lorsqu'ils marquent les premiers. La seule défaite est survenue le 30 octobre, contre les Islanders de New York.

Flyers 3 Maple Leafs 2 (P)

À Philadelphie, Sean Couturier a touché la cible après 18 secondes de jeu en prolongation et les Flyers sont venus de l'arrière pour vaincre les Maple Leafs de Toronto 3-2.

Couturier a accepté une remise de Travis Konecny avant de tromper la vigilance de Frederik Andersen grâce à un tir des poignets qui a mis fin à une belle soirée à Philadelphie, au cours de laquelle les Flyers ont retiré le chandail numéro 88 d'Eric Lindros.

Nolan Patrick et Wayne Simmonds ont trouvé le fond du filet en début de troisième période, aidant les Flyers à signer une cinquième victoire en six matchs. Michal Neuvirth a stoppé 29 lancers.

Connor Brown et Frédérik Gauthier ont marqué dans un intervalle de 28 secondes en deuxième période, mais les Maple Leafs ont tout de même encaissé un quatrième revers consécutif. Andersen a effectué 34 arrêts.

Avant la rencontre, les Flyers ont retiré le chandail de Lindros lors d'une cérémonie en l'honneur du joueur de centre élu au Temple de la renommée du hockey.