Un rare congé pour Carey Price

Alors que plusieurs partisans et observateurs ont déjà lancé la serviette, Antti Niemi et les joueurs des Canadiens de Montréal (18-21-6) s'amèneront au domicile des Capitals de Washington (28-15-3), vendredi soir, avec une séquence de trois revers et le moral dans les talons.

L'avant-match et la rencontre sont présentés sur les ondes des stations Cogeco Media, dès 19h.

Rappelons qu'un certain Alex Ovechkin prend particulièrement plaisir à étaler son talent face à la formation montréalaise.

Ovechkin montre 28 buts et 21 passes en 43 matchs contre le CH.

Le 7 octobre dernier, lors du deuxième match de la saison des deux formations, le Russe avait touché la cible quatre fois, devenant le premier joueur de la LNH en 100 ans à entreprendre la saison avec au moins deux tours du chapeau. Les Caps avaient battu le Canadien 6-1 et Carey Price avait accordé quatre buts en 14 tirs avant de céder sa place à Al Montoya.

Price, qui affiche des statistiques décevantes en carrière contre Washington - une fiche de 6-12-4, une moyenne de buts alloués de 3,17 et un taux d'arrêt médiocre de ,895 - profitera d'une rare soirée de congé. C'est Antti Niemi qui prendra sa place. Le Finlandais en sera seulement à son troisième départ depuis qu'il s'est joint au CH.

C'est le gardien no 2, Philipp Grubauer, qui défendra la cage des Caps face au Tricolore.

Drouin de retour au centre

Jonathan Drouin était de retour au centre à l'entraînement vendredi matin.

Pacioretty - Byron - Hudon

Lehkonen - Plekanec - Gallagher

Galchenyuk - Drouin - Deslauriers

de la Rose/Carr - Froese - L. Shaw

Alzner- Petry

Benn - Jerabek

Mete - Schlemko

Morrow

Niemi