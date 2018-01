Sofia Goggia profite d'une erreur de Lindsey Vonn à Cortina

«La piste était vraiment bonne aujourd'hui, mais de toute évidence, la luminosité n'était pas excellente, a expliqué Vonn à propos du temps couvert. J'ai frappé une petite bosse avec mon ski et j'ai failli tomber.»

Goggia a terminé 47 centièmes de seconde devant Vonn, deuxième de l'épreuve.

«Après ma performance, je n'étais pas satisfaite, mais ç'a été suffisant et Lindsey a fait cette erreur, a déclaré Goggia. Si cela se produit pas, elle gagne probablement avec un net avantage.»

Il s'agit de la quatrième victoire de Goggia en carrière et sa deuxième d'affilée après avoir aussi gagné une descente à Bad Kleinkirchheim, en Autriche, le week-end dernier.

Doublé norvégien à Kitzbühel

KITZBÜHEL, Autriche - Aksel Lund Svindal a guidé l'équipe norvégienne à un doublé en terminant devant son coéquipier Kjetil Jansrud lors du dernier super-G de la Coupe du monde avant les Jeux olympiques de Pyeongchang.

Svindal a dominé l'épreuve, qui a été retardée et déplacée sur un parcours différent plus haut dans la montagne en raison de la neige et de la pluie qui ont détérioré la piste originale pendant la nuit.

Le champion olympique du super-G en 2010 a devancé Jansrud de cinq dixièmes de seconde. Les Autrichiens Matthias Mayer et Hannes Reichelt ont pris les troisième et quatrième positions, à respectivement 0,56 et 0,57 seconde.

Il s'agissait de la première course de Svindal dans la station autrichienne depuis qu'il s'est blessé gravement à un genou lors d'une descente il y a deux ans.

Des milliers de spectateurs ont suivi la course sur de grands écrans vidéo car la ligne d'arrivée n'était pas à portée de vue.