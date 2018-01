"}],"slug":"sports/les-canadiens-surprennent-les-capitals-3-2-videos","metaTitle":"","metaDescription":"","showOnWebsite":true,"likes":8,"shares":0,"views":339,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"linkedContents":[{"id":72493,"oldId":0,"name":"La voiture à hydrogène testée au Québec bientôt - Denis Talbot ","adTag":"","customAuthor":"","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180119/generic_1516400393929639_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-01-19 17:20:57","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-01-19 17:20:57","createdBy":1112,"lastEditedAt":null,"lastEditedBy":0,"type":"podcast","slug":"techno/la-voiture-a-hydrogene-testee-au-quebec-bientot-denis-talbot","metaTitle":"","metaDescription":"","showOnWebsite":true,"likes":0,"shares":0,"views":13,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":1,"name":"CKOI","city":"Montréal","language":"fr","domain":"ckoi.com","style":"ckoi","theme":"sidebar_menu","type":"music","oldId":15,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"969969","slogan":"Changeons le monde un hit à la fois","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20171227/generic_1514436160349131_ori.jpeg\",\"link\":\"/evenements/67451/la-machine-a-musique\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"La machine à musique\

nc-logo-fb-simple nc-logo-twitter nc-logo-pinterest nc-logo-instagram nc-logo-youtube nc-logo-google-plus nc-logo-rss nc-zoom-2 nc-calendar-grid-61 nc-simple-remove nc-button-play nc-button-pause nc-button-stop nc-curved-next nc-tail-right nc-tail-left nc-volume-ban nc-volume-97 nc-volume-93 nc-sun-cloud-hail nc-sun-cloud-light nc-sun-cloud nc-sun-cloud-fog nc-email-84 nc-headphone nc-ic_photo_library_24px nc-flash-21 nc-single-02 nc-bars Les Canadiens surprennent les Capitals 3-2 (vidéos) AP Photo/Nick Wass Affrontement CH vs Capitals à Washington il y a 8 heures Partager Après une performance lamentable contre les Bruins, mercredi soir à Boston, les Canadiens ont joué un très fort match pour l’emporter 3-2 contre les Capitals à Washigton, une des meilleures équipes de la LNH. Le Tricolore mettait ainsi fin à une séquence de 5 défaites sur les patinoires adverses. Les joueurs de Claude Julien ont maintenu un bon rythme et soutenu leurs efforts pendant les trois périodes. Le capitaine Max Pacioretty a mené la charge marquant deux des trois buts des Montréalais. Il a aussi obtenu une aide sur le but de Paul Byron. Son but dans un filet désert s’est avéré le but gagnant. John Carlson et Lars Eller ont été les marqueurs des Capitals. Les deux gardiens, Antti Niemi pour les Canadiens et Philipp Grubaeur pour les Capitals, se sont tous les deux surpassés en plusieurs occasions, mais ils ont aussi eu besoin de l’aide leurs poteaux en plusieurs occasions. Les Canadiens rentrent à Montréal pour affronter encore une fois les Bruins de Boston, samedi soir. Ce sera le troisième affrontement entre les vieux rivaux en une semaine. Boston a remporté les deux matchs précédents. DÉROULEMENT DU MATCH Première période Grubauer frustre Paul Byron avec un arrêt spectaculaire après que Max Pacioretty eut raté un filet ouvert. Bonne première période pour le Tricolore qui a eu quelques occasions de marquer. L’unité en désavantage numérique a complètement neutralisé l’attaque à cinq des Capitals, pendant une pénalité à Karl Alzner en fin de période. Fin de la première période CANADIENS 0 – CAPITALS 0, Tirs au but : Canadiens 8 – Capitals 4 Deuxième période Le Tricolore ne profite pas d’un avantage numérique pendant une pénalité à Alex Ovechkin. Le gardien Grubauer a fait des arrêts importants contre Max Pacioretty et deux fois contre Brendan Gallagher. Cette fois l’avantage numérique des Canadiens frappe avec la vitesse de l’éclair. Jonathan Drouin sort la rondelle du long de la rampe. Il passe du revers à Max Pacioretty au point de mise au jeu à la droite de Grubaeur. Le tir balayé du capitaine dans le coin supérieur gauche donne l’avance aux siens : 1-0 Canadiens. Pendant une pénalité à Jonathan Drouin pour conduite antisportive, John Carlson, posté à la ligne bleue dans l’axe central, profite d’une passe parfaite d’Alex Ovechkin pour marquer sur un puissant tir frappé 1-1. Sur une échappée, Brendan Gallagher frappe le poteau. Fin de la deuxième période CANADIENS 1 - CAPITALS 1 Tirs au buts: Canadiens 7 (15) - Capitals 12 (16) Troisième période Pendant un avantage numérique Alex Galchenyuk frappe la barre et le poteau. Paul Byron posté à la droite du gardien profite d’une rondelle déviée par Max Pacioretty sur un rebond en provenance de la rampe arrière pour donner l’avance aux siens: 2-1 Canadiens. Après que les Capitals eurent retiré leur gardien avec plus de deux minutes à jouer, Max Pacioretty marque dans un filet désert c’est 3-1 Canadiens 24 secondes plus tard, Lars Eller redonne espoir aux Capitals c’est 3-2 Canadiens Le Tricolore tient le coup grâce à quelques arrêts d’Antti Niemi. CANADIENS 3 - CAPITALS 2, marque finale Tirs au but Canadiens 11 (26) - Capitals 10 (26) Hand wrapped present for @jpbyron89 courtesy of the boards. #MTLvsWSH pic.twitter.com/P5QU9JZRjt — NHL (@NHL) 20 janvier 2018 Réseau parlé FM93 104,7 fm Outaouais 106,9 fm Mauricie 107,7 fm Estrie Canadiens de Montréal (104,7)

