Roy Halladay: amphétamines et morphine dans son sang

Un rapport d'autopsie a révélé que le lanceur vedette Roy Halladay avait des traces d'amphétamine, de morphine et d'un médicament contre l'insomnie dans son sang lorsqu'il a perdu la vie dans un accident d'avion en Floride, l'an dernier.

Le journal Tampa Bay Times a fait savoir que le rapport d'autopsie publié vendredi montrait que l'ancien lanceur des Blue Jays de Toronto et des Phillies de Philadelphie était décédé des suites d'un traumatisme qui a mené à une noyade, après s'être écrasé avec son avion personnel dans le golfe du Mexique, près de New Port Richey, le 7 novembre.

La National Transportation Safety Board n'a toujours pas identifié la cause de l'accident. Un témoin a affirmé aux enquêteurs que l'ICON A5 de Halladay a grimpé entre 300 et 500 pieds (90 et 150 mètres) avant de plonger dans l'eau dans un angle 45 degrés.

Le corps du double gagnant du trophée Cy Young a été retrouvé dans l'épave.