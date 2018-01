Place à la 75e édition du Salon international de l’auto de Montréal

Après la grande vague de froid qui a touché le Québec, le Salon international de l’auto de Montréal (SIAM) arrive en ville pour réchauffer le coeur des passionnés de voiture!

Cette année marque la 75e édition du populaire salon qui sait plaire aux plus petits et aux plus grands. Pour célébrer cet accomplissement, un concours pré-événement a eu lieu et donnera la chance au gagnant de voyager jusqu’à Paris afin de visiter le Mondial de l’auto de Paris, avion et hôtel inclus!

Pour ceux qui n’auront pas la chance de gagner le concours, le SIAM offre une panoplie de voitures excitantes en exposition, la vedette étant la très exotique Ford GT! En effet, la dernière supercar de Ford, équipée d’un moteur V6 biturbo de 647 chevaux-vapeur et limitée à seulement 1000 unités, sera présente sur le plancher pour le plaisir des yeux des visiteurs. Vous préférez les supercars européens? Trois étages plus haut, au niveau 5, McLaren exposera la 720S Velocity, une sportive aux lignes racées et aux performances époustouflantes.

Si le nombre de chevaux-vapeur ou les temps d’accélération 0-100 km/h ne vous intéressent pas, les multiples voitures électriques et hybrides en exposition pourront satisfaire votre désir d’améliorer l’environnement de la planète. De plus, neuf modèles de véhicules électriques et hybrides sont disponibles pour que vous puissiez en faire l’essai sur la route, une opportunité à ne pas manquer!

Les amateurs de voitures modifiées pourront se rincer l’oeil dans la zone performance en explorant près de 25 véhicules hors du commun. Pour célébrer la 75e édition du salon, une salle revisitant 75 ans de modifications automobiles exposera des décors et photographies d’époque, de quoi vous rendre nostalgique!

Vous n’êtes pas encore convaincu que le salon en vaut la peine? Ces attractions vous feront changer d’avis :

Exotiques et spectaculaires!

Les élégantes Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Karma Revero, Lamborghini, Lotus et McLaren, prendront place au Salon également cette année. Découvrez‐les en parcourant les allées du Salon de l’Auto.

Les expériences de réalité virtuelle

Les activités de réalité virtuelle se multiplient depuis plusieurs années chez les constructeurs. Le visiteur du SIAM vivra des expériences diverses tout au long du Salon, proposant des conduites de véhicules, des jeux de course. Un monde de découverte attend nos visiteurs.

Les essais routiers de véhicules électriques CAA-Québec

Un succès intarissable, le SIAM offrira aux visiteurs de vivre l’expérience unique de la conduite de véhicules électriques et hybrides - horaire du 19 au 27 janvier de 10h00 à 20h00 et le dimanche 28 janvier, de 10h00 à 17h - 9 modèles de véhicules à l’essai, pour tous les goûts. De plus, près de 40 modèles de véhicules électriques et hybrides à découvrir sur les 3 niveaux du Salon.

À marquer sur votre agenda : du 19 au 28 janvier 2018!

(Source : Communiqué de presse du Salon International de l’Auto de Montréal)