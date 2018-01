L'Impact accueille un nouveau milieu offensif

L'Impact de Montréal ajoute le milieu de terrain offensif Jeisson Vargas à son effectif.

Le Chilien de 20 ans a accepté une entente d'un an assortie de deux années et demie d'option.

«Jeisson est un jeune joueur doté d'un potentiel très intéressant. Il m'a été recommandé par Nick De Santis dès mon arrivée au club et j'ai rapidement validé sa venue, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Il possède de réelles qualités de percussion et de tir. Il peut évoluer dans différentes positions en attaque. Je pense que c'est un joueur qui possède une bonne marge de progression et dont le profil sera très utile à l'équipe au cours de la saison. »

Vargas, âgé de 20 ans, a récolté huit buts et cinq passes décisives en 40 matchs en première division chilienne avec le club Universidad Católica, entre 2014 et 2017. Il a notamment aidé le club à remporter les séries éliminatoires Liguilla Pre-Sudamericana Apertura 2015 pour obtenir une place en Copa Sudamericana en 2015, enregistrant deux buts et trois passes en quatre départs. Il a ensuite contribué à la conquête du titre de la deuxième moitié de saison Clausura 2016 avec trois buts, permettant cette fois-ci au club d'obtenir sa place en phase de groupes de la Copa Libertadores 2017.

Originaire de Santiago, il avait joint l'académie du club à l'âge de 14 ans, puis avait fait ses débuts professionnels en première division le 5 décembre 2014, à 17 ans.

À la suite d'un prêt en juillet 2016, il a également amassé trois passes décisives en huit matchs de l'Apertura 2015 avec Estudiantes de La Plata, en première division argentine, en plus de disputer un match de la Copa Sudamericana et deux matchs de la Coupe d'Argentine.

Sur la scène internationale, Vargas a été convoqué par l'équipe nationale du Chili en 2016 pour des matchs de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA face à l'Argentine et au Venezuela, sans toutefois jouer. Il était aussi sur la liste préliminaire du Chili en vue de la Copa America Centenario en 2016. Il a commencé trois matchs lors du Championnat des moins de 20 ans de la CONMEBOL en 2017.

Avec Impact de Montréal