Rasmus Dahlin trône au sommet des espoirs

Les partisans de plusieurs équipes, dont ceux du Canadien, y rêvent déjà. Le défenseur Rasmus Dahlin trône toujours au sommet des espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH, selon le plus récent classement de la LNH.

Le Suédois de 17 ans, nommé meilleur défenseur lors du dernier Mondial junior, fait ses classes à Frolunda dans la Ligue élite de son pays. Il a d'ailleurs été choisi par l'équipe suédoise pour participer aux Jeux de Pyeongchang le mois prochain.

«C'est clair et net, Dahlin est le meilleur espoir et il est prêt à faire le saut chez les pros, a expliqué le directeur de la centrale de recrutement de la LNH, Dan Marr. Son jeu au Mondial junior nous a permis de valider ces constats. Il possède le coup de patin, les habiletés et tout un sens du hockey que ce soit avec ou sans la rondelle. Il trouve toujours un moyen de faire le travail et de contribuer.»

Le jeune homme de 6 pi 2 po et 181 lb pourrait devenir le premier suédois depuis Mats Sundin avec les Nordiques de Québec en 1989 à être repêché au tout premier rang.

Le repêchage 2018 aura lieu les 22 et 23 juin prochains au American Airlines Center à Dallas

