Le Lightning blanchit les Blackhawks (vidéo)

Mrazek blanchit les Devils

NEWARK, N.J. - Petr Mrazek a signé un deuxième jeu blanc de suite, lundi, aidant les Red Wings de Detroit à l'emporter 3-0 face aux Devils du New Jersey.

Mrazek a fait 37 arrêts, dont 14 au dernier vingt. Le 14 janvier, le Tchèque de 25 ans a bloqué 27 tirs et Detroit a dominé Chicago, 4-0.



Dylan Larkin a récolté un but et une passe pour les Wings, qui avaient perdu leurs deux derniers matches.



Tyler Bertuzzi et David Booth ont aussi marqué, tandis qu'Andreas Athanasiou a fourni deux passes. Il en est à cinq mentions d'aide depuis quatre matches.



Cory Schneider a repoussé 27 rondelles pour les Devils. Ceux-ci échappaient un deuxième match d'affilée, après deux victoires de suite. Ils ont laissé filer cinq avantages numériques.

Eichel éteint les Flames

CALGARY - Jack Eichel a mis un terme au débat en enfilant l'aiguille à 1:30 de la période de prolongation, propulsant les Sabres de Buffalo vers un gain de 2-1 devant les Flames de Calgary, lundi soir.

Eichel a battu Mike Smith grâce à un tir sur réception, son 19e but de la saison. Le jeune centre a récolté quatre buts et six mentions d'assistance à ses six derniers matchs.

Les Sabres ont ainsi mis un terme à leur série de quatre défaites, remportant leur premier match à Calgary depuis le 18 octobre 2003.

Scott Wilson a également fait mouche pour les Sabres (12-26-9), égalant la marque 1-1 en première période à 24 secondes d'intervalle du but des Flames. Chad Johnson a repoussé 32 des 33 tirs dirigés vers lui.

Matthew Tkachuk a été l'auteur du seul filet des Flames (25-16-6), qui affichent un dossier de 7-0-2 à leurs neuf derniers matchs. Mike Smith a quant à lui réalisé 31 arrêts.

Rare victoire des Coyotes

GLENDALE, Ariz. - Nick Cousins a fait bouger les cordages pour la deuxième fois de la soirée à 2:21 de la période de prolongation et il a conduit les Coyotes de l'Arizona à un triomphe de 3-2 sur les Islanders de New York, lundi soir.

Cousins, posté devant la cage adverse, a redirigé du revers la passe de Christian Fischer pour enfiler son 17e but de la saison. Il a ajouté une mention d'assistance et les Coyotes ont prolongé à cinq leur série de matchs avec au moins un point.

Les hommes de Rick Tocchet ont récolté au moins un point à sept de leurs huit dernières rencontres, dont six d'entre elles se sont poursuivies en prolongation. Brendan Perlini a noirci la feuille de pointage lors d'un troisième duel consécutif et Antti Raanta a stoppé 32 lancers.

Anthony Beauvillier a fait mouche à deux reprises pour un deuxième match consécutif. Les Islanders se sont inclinés à trois reprises en quatre affrontements et à huit reprises en 12 occasions. Le Québécois a amassé huit buts lors de ses sept derniers matchs. Jaroslav Halak a fait face à 33 tirs.