Le Canadien freine l'Avalanche 4-2 (vidéos)

Le déroulement du match

Un tir vif de Jonathan Drouin stoppé par Jonathan Bernier et une solide mise en échec de Jeff Petry à l'endroit de Tyson Jost ont été les faits saillants des cinq premières minutes de jeu.

Le Canadien n'a pu s'inscrire à la marque lors d'une pénalité à Gabriel Bourque, pas plus que l'Avalanche lors d'une punition à Jordie Benn. Il faut attendre la deuxième période pour assister au premier but du match, celui de Nicolas Deslauriers, à 5:42. Le 7e but de la saison de Deslauriers qui a mené à une célébration un peu cocasse. Des mentions d'aide à Drouin et Alex Galchenyuk.

Mark Barberio a écopé d'une pénalité pour avoir fait trébucher Brendan Gallagher et le Canadien a doublé son avance en avantage numérique quand Galchenyuk touche la cible pour son 12e but de la saison.

Le Canadien a largement dominé par la suite et avec un peu plus de sept minutes à jouer dans le match, Jeff Petry a débordé tout le monde sur le flanc droit et il a centré pour Drouin qui a triplé l'avance du Canadien avec son 7e but de la saison.

L'Avalanche a riposté aussitôt quand un tir de la pointe de Nathan MacKinnon s'est frayé un chemin derrière Carey Price avec 5:49 à disputer en troisième période.

L'Avalanche a retiré Bernier, mais Gallagher a mis un terme au match avec un but dans un filet désert. Dans une cause perdue, l'Avalanche inscrit un 2e filet avec 11 secondes à faire dans la rencontre.

Le Canadien accueille les Hurricanes de la Caroline, jeudi soir, au Centre Bell.

