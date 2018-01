«C'est le fun de stopper une série comme ça» - Jonathan Drouin

Jonathan Drouin et Nathan MacKinnon ont connu du succès ensemble dans le junior avec les Mooseheads d’Halifax. Et rien de tel que la présence d’un ancien coéquipier pour ajouter un élément de motivation supplémentaire.

« C’est lié avec MacKinnon, c’est sûr un peu, a admis dit Drouin après la rencontre. Chaque fois que tu joues face à un ancien coéquipier avec lequel tu as passé beaucoup de temps… Tu sais que tu vas le voir après la game… Tu sais que tu vas lui parler… Tu veux finir au sommet. Tu veux gagner le match. »

Mais ce n’était pas la seule source de motivation pour les joueurs du Canadien.

« On savait qu’ils avaient une série de victoires de dix matchs. On voulait mettre un terme à ça. C’est le fun de stopper une série comme ça. »

Drouin a admis que l’avantage numérique, notamment avec Alex Galchenyuk, commence à faire des étincelles.

« Ça va très bien, surtout les trois en haut, a admis Drouin. On est capables de bouger la rondelle. Je pense qu’on a 15 lancers… »

Et Drouin a vanté les qualités de Nicolas Deslauriers qui a inscrit son 7e but de la saison.

« Nicolas amène une énergie à chaque match. Tu sais qu’il va frapper, qu’il va faire de la place, mais encore là, tu sais qu’il est capable de mettre la rondelle dans le filet.

« Notre coup de patin, c'est notre force. Quand les attaquants appliquent de l'échec-avant, les défenseurs sont capables de s'avancer vers leur ligne bleue et fermer les ouvertures. Ça coupe leur vitesse. On savait que c'était une équipe avec du talent et de la vitesse, surtout de la jeunesse aussi. Il fallait qu'on rivalise avec leur vitesse et je pense qu'on a fait ça tout au long de la soirée. »