«On a bien joué en défense» - Claude Julien

S’il était évidemment heureux de la victoire, l’entraîneur Claude Julien était particulièrement satisfait de la manière dont cette dernière a été obtenue.

« On a bien joué défensivement, a noté Julien. On a bien fermé le jeu, parce que c’est une équipe qui est dangereuse quand tu lui donnes de la place et que tu lui permets de patiner dans ton territoire.

« Ça prend cinq joueurs sur la patinoire. Tu ne peux pas te fier à un joueur pour arrêter un trio comme celui-là (celui de MacKinnon). On a fait du bon travail au niveau du repli défensif et on n'a pas donné de surnombre contre ce trio. C'est vrai qu'il a marqué vers la fin du match, mais durant le reste de la rencontre, on a fait de l'excellent travail contre eux.

« D’un autre côté, on a bien patiné. Avec l’échec avant, on a forcé les revirements et on s’est donné des chances de marquer. »

Et Julien a confirmé que le numéro 92 avait (Jonathan Drouin) avait été à la hauteur.

« Il a été très bon ce soir. Il a bien patiné. Il a fait des bons jeux. Il était très impliqué ce soir. »

Et l’entraîneur n’en veut pas à Nicolas Deslauriers de célébrer avec exubérance.

« Quand un gars tombe après qu’il marque, je ne suis pas suis que c’est toute une célébration… mais c’est quand même drôle. Moi, ça ne me dérange pas. Quand tu connais le gars, tu sais que ça vient du cœur. Ce n’est pas pour insulter l’autre équipe. Il est fier et il connaît des bons moments.