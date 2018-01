Pendant ce temps, un certain Radulov... (vidéo)

Grâce à cette victoire, les meneurs de la section Pacifique sont restés un point derrière le Lightning de Tampa Bay pour le sommet de la LNH. Les Golden Knights ont 68 points tandis que le Lightning en a 69.

Les Blue Jackets, qui disputaient seulement une deuxième partie en 12 jours, ont obtenu des réussites de la part de Markus Nutivaara, Josh Anderson et Matt Calvert. Sergei Bobrovsky a effectué 32 arrêts.

Karlsson, sélectionné lors du repêchage d'expansion en juin dernier, a ouvert le pointage lorsqu'il a poussé un retour de lancer derrière Bobrovsky. Il a ajouté un but à mi-chemin au troisième vingt pour donner une avance de trois buts aux Golden Knights.

Karlsson a marqué 27 buts cette saison, à égalité pour le deuxième plus total de la LNH, et il a amassé 42 points, un sommet pour lui en carrière.

Quatre points de Jack Eichel coulent les Oilers

EDMONTON - Jack Eichel a obtenu un but et trois mentions d'assistance, Ryan O'Reilly a fait bouger les cordages deux fois et les Sabres de Buffalo ont facilement blanchi les Oilers d'Edmonton 5-0, mardi soir.

Sam Reinhart a ajouté un but et deux aides et Zemgus Girgensons a fourni l'autre réussite des Sabres, qui ont gagné deux matchs de suite pour seulement une deuxième fois cette saison. Ils avaient signé deux gains consécutifs entre le 21 et le 24 octobre. Robin Lehner a effectué 33 arrêts pour enregistrer un deuxième blanchissage cette saison.



Cam Talbot a amorcé la rencontre et il a stoppé 18 des 22 tirs dirigés vers lui. Al Montoya est venu en relève et il a cédé une fois sur 12 lancers pour les Oilers, qui ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin.



Les Oilers ont été blanchis pour une sixième fois cette saison.



Les Sabres ont attendu les dernières minutes du premier tiers avant d'ouvrir le pointage. Reinhart a fait dévier un tir de Rasmus Ristolainen lors d'une supériorité numérique. Ils ont explosé pour quatre autres buts en deuxième période, dont ceux de Eichel et de O'Reilly en avantage numérique.

Quatre buts en première période sont suffisants pour les Ducks

ANAHEIM, Calif. - Andrew Cogliano et Adam Henrique ont couronné une première période de quatre buts des Ducks d'Anaheim, qui ont eu le meilleur 6-3 contre les Rangers de New York, mardi soir.

Ryan Getzlaf et Corey Perry ont tous les deux amassé un but et une assistance alors que Rickard Rakell et J.T. Brown ont également aidé les Ducks à gagner un quatrième match au cours de leurs six derniers. John Gibson a réalisé 41 arrêts.



Rick Nash a enfilé l'aiguille deux fois tandis que Michael Grabner a marqué un but pour les Rangers, qui ont perdu six de leurs huit dernières sorties. Henrik Lundqvist a été chassé de la rencontre après avoir alloué trois buts sur sept tirs en première période.



Le but de Cogliano est survenu lors d'une montée des siens, battant Lundqvist d'un tir du côté de la mitaine. Les Rangers ont ensuite confié le filet à Ondrej Pavelev, qui a donné un but sur le premier tir qu'il a vu. Henrique s'est amené en échappée pour faire bouger les cordages et porter le pointage 4-2.



Pavelec a cédé deux fois sur 23 tirs.



Grabner a réduit l'écart à un seul but lors d'un désavantage numérique, en deuxième période, mais Rakell a redonné une priorité de deux buts aux Ducks lors d'un avantage numérique au dernier tiers. Getzlaf a scellé l'issue de l'affrontement dans un filet désert.

Les Jets en prolongation face aux Sharks

SAN JOSE, Calif. - Bryan Little a fait bouger les cordages pour une deuxième du match seulement 18 secondes après le début de la prolongation et les Jets de Winnipeg ont défait les Sharks de San Jose 5-4, mardi soir.

Joel Armia a également touché la cible deux fois pendant que Mathieu Perreault ajoutait un but et une mention d'assistance. Les Jets ont remporté un troisième match de suite et un cinquième à leurs sept derniers. Connor Hellebuyck a terminé la partie avec 29 arrêts.



Joe Pavelski, Logan Couture, Chris Tierney et Timo Meier ont répliqué pour les Sharks, qui ont perdu pour une deuxième fois en sept parties. Aaron Dell a bloqué 18 lancers dans la défaite.



Le deuxième but d'Armia a propulsé les Jets en avant 4-3 alors qu'il restait 8:22 à écouler à la rencontre, mais Meier a créé l'égalité moins de quatre minutes plus tard.



Les Jets, qui n'avaient marqué qu'un but à chacun de leurs quatre derniers matchs, ont trouvé le fond du filet trois fois dans les 12 premières minutes. C'est toutefois le 10e but de la campagne de Little qui a finalement fait la différence.



Little a profité de tout le travail de son coéquipier Dustin Byfuglien, harcelé par le défenseur des Sharks Brent Burns, pour pousser une rondelle dans un filet abandonné par Dell, déporté à sa droite.

Loui Eriksson pave la voie aux Canucks, qui écrasent les Kings

VANCOUVER - Loui Eriksson a inscrit deux buts et une mention d'assistance avant même que le match soit vieux de six minutes et les Canucks de Vancouver ont vaincu les Kings de Los Angeles 6-2, mardi soir.

Brock Boeser a fait scintiller la lumière rouge deux fois, Thomas Vanek a récolté un but et deux aides et Sven Baertschi a ajouté une réussite pour les Canucks.



Jacob Markstrom a stoppé 30 rondelles alors que Bo Horvat et Alexander Edler ont tous les deux préparé deux filets des Canucks, qui disputaient un premier match au Rogers Arena en trois semaines.



Anze Kopitar, avec un but et une aide, et Alex Iafallo ont répliqué pour les Kings. Jonathan Quick a alloué cinq buts sur 19 tirs, dont quatre en 11 lancers lors des 10 premières minutes de la rencontre.



Darcy Kuemper a bloqué 16 tirs en relève après que Quick eut été chassé de la partie alors que le pointage était de 5-1 Canucks en début de deuxième période.



Les Canucks ont ouvert le pointage après seulement 62 secondes de jeu. Eriksson a redirigé un tir de Vanek entre le bras et le corps de Quick et la rondelle a atterri dans le demi-cercle du gardien. L'attaquant suédois n'a eu qu'à pousser le disque au fond du filet.



Eriksson a refait des siennes quelques minutes plus tard, après avoir accepté une remise de Horvat, qui effectuait un retour au jeu. Vanek a marqué le but vainqueur à 5:49 du premier engagement, lorsqu'il a décoché un puissant lancer frappé pour faire 3-0.