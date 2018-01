Rare moment de fierté pour le Tricolore

Le Canadien a signé un deuxième gain à ses six dernières sorties et mis fin à la séquence de dix victoires de l'Avalanche.

Jonathan Drouin a inscrit un but et ajouté deux mentions d'aide et il s'est avéré l'artisan d'une victoire de 4-2 du Canadien de Montréal mardi soir au Centre Bell.

Avec raison, l'entraîneur-chef Jared Bednar, n'a pas fait de crise au sujet de ce premier revers depuis le 27 décembre....

«Nous avons connu une belle séquence. Ça ne nous a pas permis de gagner bien des rangs au classement. Nous sommes au plus fort de la lutte et il reste encore beaucoup de hockey à jouer. La chose la plus importante est de tourner la page et d'être prêt jeudi et au-delà. Ce fut agréable, ce fut plaisant et nous allons tout faire pour en amorcer une autre.»