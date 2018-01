«Je serai toujours reconnaissant envers Montréal» - Vladimir Guerrero

Vladimir Guerrero sera-t-il intronisé au Temple de la Renommée dans l'uniforme des Expos de Montréal ou des Angels de Los Angeles? Il n'a pas voulu se prononcer là-dessus, mercredi soir, lors d'une téléconférence quelques heures après avoir été admis à Cooperstown.

« (Mercredi) soir, je vais célébrer cette intronisation, a dit Guerrero en téléconférence, par le truchement d'un traducteur. Je suis très reconnaissant envers toutes les équipes pour lesquelles j'ai joué. Elles ont toutes apporté quelque chose à ma vie. Mais là, je vais fêter le fait que je suis membre du Temple de la renommée. »

Sur le site du Temple de la renommée, Guerrero porte l'uniforme des Angels de Los Angeles, qui ne comptent aucun membre à Cooperstown. Mais le principal intéressé n'a pas voulu dévoiler son choix, réservant cette annonce pour la conférence de presse officielle de jeudi après-midi.

Appelé à expliquer comment il compte arrêter son choix, Guerrero a admis que ce serait un processus difficile.

« Elles représentent toutes beaucoup pour moi. Que ce soit Montréal, mon premier club, ou les Angels, où immédiatement j'ai goûté à la victoire, ou encore les Rangers, avec qui j'ai atteint la Série mondiale, ou encore les Orioles, qui m'ont permis de demeurer dans le baseball. Je n'ai pas encore déterminé tous les facteurs que j'évaluerai pour prendre ma décision, mais je devrai bien y penser. »

En 16 saisons dans le baseball majeur, le dominicain a frappé 2590 coups sûrs, dont 477 doubles et 449 circuits, et maintenu une moyenne de ,318. En plus de produire 1496 points, Guerrero n'a été retiré que 985 fois sur des prises et n'a jamais connu une saison de plus de 95 retraits au bâton, un fait d'armes chez les frappeurs de puissance, d'autant plus quand on se rappelle son style débridé.

De ces 16 campagnes, il en a passé huit à Montréal, dont près de six sous les ordres de Felipe Alou.

« Je suis très reconnaissant envers les Expos, car après que quelques équipes eurent décidé de passer leur tour, ce sont eux qui m'ont donné ma première chance, a-t-il souligné. J'ai été très chanceux d'avoir un gérant comme Felipe à mes premières années dans les Majeures. Je me rappelle particulièrement qu'il m'avait bien averti d'arriver tôt au stade et d'effectuer le travail que j'avais à faire!

« Je me rappellerai toujours de l'accueil que j'ai reçu à mon premier rappel à Montréal, après avoir gagné le titre de joueur par excellence au niveau AA, a-t-il poursuivi. Je n'oublierai jamais à quel point les partisans souhaitaient me voir, alors que je n'étais pas un partant à ce moment-là. Et je me souviendra toujours de mon premier circuit dans les Majeures, face à Mark Wohlers, un releveur no 1 établi. (...) Je serai toujours reconnaissant envers Montréal. »