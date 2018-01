Logique respectée pour la finale féminine à Melbourne

«Ça représente beaucoup pour moi. Je me sentais crispée à 5-4 et je me sentais au pied du mur. J'ai simplement essayé de me calmer et j'ai été chanceuse de pouvoir obtenir cette victoire», a-t-elle mentionné.

Il s'agira de sa troisième finale en carrière lors d'un tournoi majeur. Wozniacki a été finaliste à deux reprises aux Internationaux des États-Unis, en 2009 et en 2014, et n'a toujours pas signé un titre du Grand Chelem.

Wozniacki s'est approchée du premier rang mondial, une position au classement qu'elle n'a pas détenue depuis six ans. Ce serait la plus longue période de temps entre deux passages au premier échelon depuis que le classement a vu le jour, en 1975.

Mertens, qui s'entraîne à l'académie de Kim Clijsters en Belgique, se retrouvait en demi-finale à sa première apparition à Melbourne Park et seulement sa cinquième dans un tournoi du Grand Chelem. Elle avait remporté 10 matchs de suite après avoir défendu avec succès son titre au tournoi de Hobart, il y a deux semaines.

Lors des quarts de finale, Mertens avait vaincu Elina Svitolina (no 4) en deux sets, mais elle a manqué d'aplomb contre Wozniacki.