Guerrero au Temple avec une casquette des Angels

Même s'il a joué plus longtemps avec les Expos de Montréal et qu'il y a obtenu de meilleures statistiques offensives qu'avec les Angels de Los Angeles, c'est avec la casquette de ces derniers que Vladimir Guerrero fera son entrée au Temple de la renommée.

Guerrero a fait part de son choix lors de la conférence de presse officielle du Temple, jeudi, dans un hôtel de New York.

L'ex-voltigeur, qui a passé huit de ses 16 saisons dans les Majeures avec les Expos, a été intronisé mercredi. Son nom s'est retrouvé sur 392 des 422 bulletins dans ce scrutin mené auprès des Chroniqueurs de baseball d'Amérique, soit 92,9 pour cent.

Guerrero, qui a aussi évolué pour les Rangers du Texas et les Orioles de Baltimore, a disputé 1004 matchs avec les Expos, au cours desquels il a récolté 1215 coups sûrs, dont 226 doubles et 234 circuits. Il a produit 702 points, en plus d'en marquer 641.

En comparaison, au cours des six campagnes disputées en Californie, le Dominicain de 42 ans a joué 846 matchs, frappé 1034 coups sûrs, 194 doubles et 173 circuits. Il y a aussi produit et marqué moins de points. Guerrero y a aussi maintenu des moyennes au bâton, de présence sur les sentiers et de puissance inférieures à celles qu'il avaient obtenues à Montréal.

En faisant ce choix, Guerrero a donc décidé de devenir le premier représentant des Angels à Cooperstown au lieu du dernier des Expos, qui sont représentés par Gary Carter, Andre Dawson et Tim Raines.