Le Canadien s'incline 6-5 au terme d'un match de fou (vidéo)

Recul rapide

Les Hurricanes se sont inscrits à la marque après seulement 1:34 de jeu, quand les joueurs du Canadien ont cafouillé dans leur zone. Tuevo Teravainen a inscrit son 12e but de la saison et Jordan Staal a doublé la mise après huit minutes de jeu.

Le Tricolore a été amorphe et complètement dominé au premier engagement.

Une explosion de 7 buts!

Dominé 13-6 pour ce qui est des tirs au but en première période, le Canadien a été récompensé à 6:08 de la deuxième quand un tir de la pointe de Jeff Petry a touché les deux poteaux de Ward. Charles Hudon n'a eu qu'à pousser la rondelle dans le filet et 39 secondes plus tard, un tir foudroyant de Brendan Gallagher a créé l'égalité 2-2. Mais pas pour longtemps...

Jeff Skinner a redonné les devants aux siens seulement 18 secondes après le but de Gallagher et Teravainen, avec son deuxième but du match, a porté la marque à 4-2, uniquement pour voir Hudon réduire l'écart à 4-3. Tout ça, en moins de trois minutes... Jeff Petry et Derek Ryan ont ajouté les deux derniers buts de la période avec moins de 90 secondes à faire à l'engagement.

Situation similaire en troisième quand Max Pacioretty et Justin Williams ont touché la cible à dix secondes d'intervalle. Si un tir de Paul Byron avait trouvé le fond du filet au lieu de toucher le poteau avec deux minutes à jouer, les deux équipes auraient poursuivi le festival offensif en prolongation.