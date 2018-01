Bon début de saison pour Brooke Henderson

PARADISE ISLAND, Bahamas - L'Ontarienne Brooke Henderson n'a pas commis de boguey et elle a joué 68 à la Classique Pure Silk, jeudi, s'emparant d'une avance d'un coup lors du premier tournoi de la saison de la LPGA.

Après avoir retranché cinq coups à la normale, la jeune femme de Smiths Falls est talonnée par l'Australienne Sarah Jane Smith et l'Espagnole Luna Sobron Galmes, une recrue.

Les golfeuses devaient surveiller leur casquette, les vents atteignant près de 50 km / heure. Henderson a inscrit cinq oiselets, incluant une séquence de trois en cinq trous. La joueuse de 20 ans a remporté cinq tournois dans sa jeune carrière, dont deux en 2017.

Smith a terminé sa ronde avec un boguey, mais elle a obtenu six oiselets, dont trois d'affilée. Galmes a évité le boguey elle aussi, obtenant quatre oiselets.

Shanshan Feng, classée numéro 1 au monde, a joué 70, tout comme Danielle Kang, Lindsey Weaver, Katherine Kirk, Jing Yan et Maria Torres. Lexi Thompson, battue en prolongation par Brittany Lincicome à ce tournoi, l'an dernier, a ramené une carte de 72.

Michelle Wie a inscrit un aigle au 11e trou, mais elle a dû se contenter d'un 73.

À part Henderson, les Canadiennes en lice sont Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, Alena Sharp, de Hamilton, et Anne-Catherine Tanguay, de Québec. Elles ont joué 74, 75 et 78, respectivement. Leblanc a inscrit un oiselet et a commis deux bogueys, consécutifs.

Tanguay a cumulé trois oiselets et cinq bogueys, mais sa ronde a surtout été marquée par un triple boguey, au septième trou.