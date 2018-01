«J’aurais dû être plus responsable» - Charles Hudon

Dans un match ponctué de 11 buts, le nombre d’erreurs est, d’ordinaire, plus que considérable chez les joueurs de l’équipe perdante. Charles Hudon a pourtant pris le blâme pour la défaite de 6-5 encaissée face aux Hurricanes de la Caroline.

« J’étais à la bonne place, mais sur le dernier but (celui de Justin Williams), j’aurais dû être plus responsable, a dit le Québécois. J’aurais dû rester plus dans le centre… C’est mon gars qui a scoré. C’est vraiment frustrant. »

« Nous n’avons pas été bons en première période, a admis Brendan Gallagher qui a inscrit son 18e but de la saison. Nous avons été meilleurs dans les 40 dernières minutes, mais ça n’a pas été suffisant. »

Trois fois durant le match, le Canadien a créé l’égalité. Trois fois, les Hurricanes ont riposté dans les secondes qui ont suivi.

« Ce n’est pas une question d’effort, assure Gallagher. Ce sont les prises de décisions avec la rondelle. Nous n’avons tout simplement pas été assez futés lors des présences sur la patinoire qui ont suivi nos buts. Ce qu’on fait avec la rondelle..

« C'est dans ces situations qu'il faut se serrer les coudes, qu'il faut être meilleurs », a ajouté Gallagher, au sujet de cette manie du Canadien à concéder des buts rapidement après les siens.

« C’était silencieux, a admis Paul Byron, en commentant l’ambiance dans le vestiaire après la première période. Ce n’était pas une bonne période pour nous et l’effort n’était pas là. »

Interrogé quant à savoir si le Canadien ne se préparait pas aussi bien contre des adversaires de moindre qualité, le gardien Carey Price répondu ceci:

« J'espère que ce n'est pas le cas. J'aimerais penser que nous nous préparons de la même façon pour chaque partie. »