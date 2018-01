«On n’a pas été intelligents dans beaucoup de situations» - Claude Julien

Un festival offensif rime parfois avec les mots « comédie d’erreurs ». Et Claude Julien avait du mal à diriger celles commises par ses joueurs.

« Les erreurs de ce soir, c’était beaucoup des erreurs individuelles, a dit l’entraîneur. Quand tu regardes le genre de buts qu’on a donné, ce sont des erreurs plus ou moins individuelles. Si tu es bien préparé, tu ne fais pas ces erreurs-là. C'est une défaite difficile à avaler.

« Je m'attends à ce que mes joueurs soient prêts. Certains l'étaient, mais plusieurs ne l'étaient pas. Les pros doivent être des pros. Nous ne sommes pas à la garderie.

« On n’a pas été intelligents dans beaucoup de situations. La première période était inacceptable. La deuxième et la troisième, on a bien joué, mais le genre d’erreurs qu’on a fait… Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu autant d’erreurs comme ça. C’est ça qui m’a déçu. On avait une chance de gagner un match, mais on n’était pas assez bien préparés. »

Julien a admis que Charles Hudon n’avait pas fait son travail sur le but vainqueur des Hurricanes, mais il n’a pas flagellé son jeune joueur.

« Il n’a pas fait le travail sur ce jeu-là, a dit Julien. Et quand quelqu’un ne fait pas son travail, ça n’aide pas le travail de ses coéquipiers. Mais je ne vais pas le blâmer pour la défaite, pace qu’il a joué un bon match et il a inscrit deux buts. C’est un joueur de caractère. »