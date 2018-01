Federer sera frais et dispos pour la finale (vidéo)

Dimanche, en finale, le Suisse affrontera le sixième favori du tournoi, le Croate Marin Cilic.

Ces deux joueurs ont croisé le fer l'an dernier en finale des Internationaux de Wimbledon; Federer avait eu le meilleur sur son adversaire.

Hyeon Chung, qui est âgé de 21 ans, était devenu le premier Sud-Coréen à atteindre le carré d'as d'un tournoi majeur. Pour y parvenir, il avait notamment éliminé l'ancien numéro un mondial, Novak Djokovic, et le quatrième favori, Alexander Zverev.

Gagnantes en double

Plus tôt, la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic sont respectivement devenues les premières joueuses de leur pays respectif à soulever le trophée du double féminin des Internationaux d'Australie quand elles ont défait les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina 6-4, 6-3.

En double mixte, la Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire croate Mate Pavic, têtes de série no 8, ont atteint la finale en surprenant Makarova et le Brésilien Bruno Soares en deux manches rapides de 6-1, 6-4. Le duel face au duo classé troisième a duré à peine 56 minutes.