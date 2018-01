Encore beaucoup de pain sur la planche pour l’Impact

L’Impact a fait le plein de sous cet hiver et c’est bien ainsi. Avec le transfert de Jean-Yves Ballou Tabla, la transaction de Laurent Ciman, les retraites de Patrice Bernier et d’Hassoun Camara, la vente des deux choix de repêchage et des départs de joueurs grassement payés comme Andres Romero et Hernan Bernardello, l’Impact s’en est mis plein les poches.

D’ailleurs, le directeur technique Adam Braz disait en point de presse en début de semaine que l’Impact avait amplement d’argent à sa disposition et suffisamment de flexibilité pour faire d’autres acquisitions. Braz n’a même pas fermé la porte à la possibilité d’ajouter un troisième joueur désigné.

Mais soyons réalistes, le temps presse, les matchs préparatoires débutent dans deux semaines et il sera beaucoup plus difficile, voire presque impossible d’obtenir d’autres joueurs d’Europe une fois le mois de janvier passé.

Il est de plus en plus évident que l’Impact sera plus actif sur le marché cet été, surtout pour ce qui est de ses prochaines acquisitions les plus importantes.

Marchisio

La Juventus a déjà fait savoir publiquement que Claudio Marchisio n’était plus dans les plans. Quant à l’Impact, le milieu défensif de 32 ans pourrait trouver une place dans l’équipe au cours de l’été. Bien entendu, on ne sait pas avec certitude si l’équipe est vraiment intéressée à ses services.

De toute façon, à ce stade-ci de la discussion, c’est plus d’un 10 que l’Impact aurait besoin, et non d’un 8…

Les gardiens

Evan Bush commencera l’année en tant que gardien numéro un; il sera secondé par le nouveau venu Clément Diop.

Viennent ensuite les Jason Beaulieu et James Panthemis, qui doivent encore se développer.

La défensive

Il y a un clair manque de profondeur sur toute la ligne défensive. En date d’aujourd’hui, Zakaria Diallo et Victor Cabrera risquent d’être les partants en charnière centrale.

Sauf que Cabrera a manqué de constance ces dernières années et Diallo n’avait joué que deux matchs cette saison à Brest avant d’être transféré à l’Impact.

Il n’y a pas grand-chose derrière eux pour les supporter, Kyle Fisher ratera plusieurs mois d’activité des suites d’une blessure au tibia. Avec Wandrille Lefèvre qui demeure chez lui, payé à ne rien faire, il ne reste que le jeune Thomas Meilleur-Giguère, qui doit encore prouver qu’il est prêt à jouer à ce niveau.

Sur les ailes, une belle bataille est envisageable sur la droite, alors que Michael Petrasso viendra mettre de la pression sur Chris Duvall.

Mais sur la gauche, on n’a pas su remplacer Ambroise Oyongo. Le mieux que l’on a pu faire c’est d’obtenir Jukka Raitala. Ce sera à lui de défier le défenseur de l’année 2017 chez l’Impact Daniel Lovitz pour le poste de partant. Mais ni un ni l’autre ne peut chausser les bottines d’Oyongo.

Rappelons que Raitala n’avait pas été protégé par le Crew lors du dernier repêchage d’expansion.

Les milieux

Chez les milieux défensifs, il y a de la variété. Le plus grand ajout de l’Impact cet hiver a été fait à ce poste. Saphir Taïder, arrivé tout récemment, fera beaucoup de bien à cette position. On peut aussi compter sur Samuel Piette pour l’épauler et toujours donner son meilleur effort à ses côtés.

Le vétéran Marco Donadel devra prouver quant à lui qu’il peut toujours suivre la cadence. Et demeurer en santé… Ajoutons finalement le jeune Louis Béland-Goyette qui voudra prouver à Rémi Garde qu’il a sa place à cette position.

Au poste de milieu défensif, c’est un gros point d’interrogation. Le plan semble être de donner au nouveau venu Jeisson Vargas la chance de jouer à la position de 10. Mais, il n’y a rien qui nous prouve pour l’instant qu’il pourra être l’homme de la situation.

Si la plus grosse acquisition s’est faite à la position de 8, c’est à la position de 10 que le trou est le plus béant avec la perte de Blérim Dzemaili. Même si ce dernier n’était pas un numéro 10 naturel, il remplissait bien le rôle.

Si ce n’est pas Vargas, Garde pourrait tester Piatti, qui demeure plus à l’aise à l’aile, ou le jeune Raheem Edwards qui joue occasionnellement cette position. Shamit Shome manque vraiment d’expérience pour même être considéré un candidat.

Si l’Impact devait ajouter un troisième joueur désigné, c’est définitivement à cette position que j’investirais mon argent.

Chez les ailiers, Piatti est à gauche, et sa doublure serait David Choinière. Le jeune homme a démontré de belles choses l’an dernier à chaque fois que Mauro Biello a fait appel à ses services. L’Impact gagnerait à l’utiliser plus souvent.

Sur la droite, ça demeure un mystère. On peut difficilement penser que Garde se contentera d’un Dominic Oduro, qui a connu une saison de misère en 2017. Raheem Edwards lui mettra surement de la pression, mais on parle ici d’un jeune joueur substitut en 2017 chez le Toronto FC.

Les attaquants

Il sera intéressant de voir qui de Matteo Mancosu ou d’Anthony Jackson-Hamel entame l’année avec la confiance de l’entraineur. Mancosu a été blessé à deux reprises l’an dernier, et voudra certainement racheter sa difficile saison. Jackson a réussi à se faire un nom en 2017, convaincant même l’Impact de lui donner un nouveau contrat.

Derrière eux, on retrouve les jeunes Michael Salazar et Nick Depuy, tous deux des joueurs repêchés par l’Impact. Il ne serait pas surprenant de voir l’un d’eux être prêté à une autre équipe de la USL, dans le but de leur permettre d’obtenir plus de minutes de jeu.

Plusieurs diront qu’un autre attaquant de qualité ne serait pas un luxe chez l’Impact.

Le premier match présaison de l’Impact aura lieu le 10 février à Las Vegas, contre le Light FC de la USL.