Au moins un million d'euros pour le transfert de Ballou Tabla 

Si le transfert de Ballou Jean-Yves Tabla au FC Barcelone est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’Impact de Montréal sur le plan soccer, il n’en demeure pas moins que cela s’avère une opération financière très profitable pour le club de Joey Saputo.

La perte d’un talent comme Ballou est toujours lourde, mais le fait qu’un des clubs les plus prestigieux de la planète foot ait acheté le jeune québécois est une immense réussite pour l’Académie du club montréalais.

Vincent Destouches, collaborateur soccer au 98,5 Sports et analyste des matche de l’Impact sur TVA Sports, a décortiqué les tenants et aboutissants de cette transaction avec Mario Langlois aux Amateurs de sports vendredi en début de soirée.

Pour l’analyste il est évident que la décision de faire le transfert était la bonne, puisque le joueur voulait vraiment aller jouer en Europe: dans sa tête il en avait terminé avec l’Impact.

Toutefois la MLS est extrêmement réticente à dévoiler les montants qui sont en jeu dans ce genre de transaction.

«S’il y a un moment où on peut un peu se péter les bretelles, c’est maintenant, estime Vincent Destouches. On a vendu Ballou Tabla au FC Barcelone, dites le montant. Mais non! C’est la bonne vieille MLS qui est conservatrice et qui ne déroge pas à ces règles.»

Quoi qu’il en soit Destouches a pu obtenir des informations sur les sommes que pourrait toucher l’Impact dans ce transfert.

«Le montant qu’a déboursé le FC Barcelone se situe dans les 7 chiffres, on parle de millions au singulier ou au pluriel, a révélé Destouches. C’est au bas mot, un million d’euros (1 530 371 $ canadiens) auquel il faut ajouter des bonus liés à la progression de Ballou au sein du club catalan.»

L’analyste précise aussi que l’Impact toucherait un éventuel pourcentage si le FC Barcelone en venait à vendre Ballou Tabla à un autre club.

«Ça fait beaucoup d’argent qui revient dans les poches de l’Impact, c’est une très belle vente, affirme-t-il.»

Le FC Barcelone a mis une clause libératoire sur le contrat de Ballou Tabla d’une valeur de 25 millions £.

«Mais c’est difficile d’estimer où se rendra Ballou Tabla si jamais il arrive dans l’équipe première du Barça, a mis en perspective Vincent Destouches. Pour l’instant c’est l’équipe de réserve qui joue en deuxième division espagnole.»

Précisons que la MLS a changé sa réglementation concernant les transferts de joueurs issus des Académies : dorénavant les clubs ne verseront plus une cote part de 20% à la ligue, les clubs conserveront donc 100% de l’argent touché sur un transfert.