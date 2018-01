Ignoré au ballottage, Jagr retourne en République tchèque

CALGARY - Quelques heures après avoir été ignoré au ballottage, Jaromir Jagr retourne chez lui, en République tchèque, où il évoluera avec les Knights de Kladno, une équipe dont il est le copropriétaire.

Jagr est originaire de Kladno, qui se situe à l'ouest de Prague, la capitale de la République tchèque.

Jagr, qui avait signé un contrat d'un an assorti de plusieurs bonis de performance cet été, a été limité à un but et six mentions d'aide en 22 rencontres à Calgary.

Jagr a remercié les Flames et la ville de Calgary de lui avoir donné l'occasion de joindre l'équipe et poursuivre sa carrière dans la LNH. Il a ajouté qu'il était très déçu que les choses n'aient pas tourné de la façon dont il aurait aimé.

Jagr a récolté 1921 points, dont 766 buts, en 1733 matchs au cours de sa longue carrière de 24 saisons dans la LNH.

avec la Presse canadienne