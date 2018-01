Celui qui a marqué le plus gros but de l’histoire de l’Impact de Montréal, le jeune attaquant Cameron Porter, annonce sa retraite.

À seulement 24 ans, en raison de plusieurs blessures, Porter décide qu’il ne peut plus jouer au soccer au plus haut niveau et accroche donc ses crampons.

«La bonne décision, c’est de prendre la décision difficile et de laisser ces souvenirs demeurer des souvenirs», a déclaré Porter lors de sa participation au podcast intitulé Suiting Up.

Porter, qui est diplômé en informatique de l’Université de Princeton, affirme au cours du même entretien avoir un intérêt marqué pour la technologie.

Un but historique

En 2015, l’Impact en était au deuxième match du quart de finale de la Ligue des Champions face au club Mexicain de Pachuca. En retard 1-0 dans les minutes ajoutées, l’Impact avait besoin d’un but pour demeurer en vie.

C’est alors que le milieu de terrain Calum Mallace a tenté le tout pour le tout en dirigeant une bombe de passe loin en avant sur l’aile gauche.

Porter a habilement absorbé le ballon de la poitrine pour le déposer à ses pieds et immédiatement décocher un tir qui passa entre les jambes du gardien. Le Stade olympique a littéralement explosé. Un miracle venait de se produire.