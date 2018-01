Ligue nationale de hockey: Boeser, Eichel et Lehner sont à l'honneur

NEW YORK - L'ailier droit Brock Boeser, des Canucks, le centre Jack Eichel, des Sabres, et le gardien Robin Lehner, lui aussi des Sabres, ont été nommés les étoiles de la semaine dernière dans la LNH, lundi.

Boeser a été nommé le joueur le plus utile lors du match des étoiles, au lendemain de sa consécration pour les tirs de précision. Plus tôt dans la semaine, il a connu un match de deux buts.

Seule recrue au Amalie Arena, il a signé le but déterminant dans la première victoire de la section Pacifique, 5-2 contre la Centrale, puis il a ajouté un but et une passe dans le gain de 5-2 en finale, face à l'Atlantique.

Une seule autre recrue a été nommé le joueur le plus utile de la classique annuelle: Mario Lemieux des Penguins de Pittsburgh, en 1985.

Samedi, ça ne lui a pris que 11,136 secondes pour atteindre les cinq cibles. Le natif de 20 ans du Minnesota mène les recrues de la LNH avec 24 filets.

Eichel a dominé la LNH avec cinq points incluant deux buts en trois matches, aidant Buffalo à remporter toutes ces rencontres. Il a marqué en prolongation face aux Flames, puis il a inscrit un but et trois passes contre les Oilers.

Athlète de 21 ans du Massachusetts, il mène les Sabres avec 20 buts et 49 points cette saison.

Lehner n'a rien donné en deux matches (63 tirs), terminant la semaine avec trois jeux blancs cette saison et huit en carrière. Edmonton et Vancouver ont été muselés par son brio. Le Suédois de 26 ans a porté sa fiche à 11-18-6, avec une moyenne de 2,87.