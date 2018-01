Patrick Lavoie de retour au nid

Un revenant chez les Alouettes.

Le centre-arrière Patrick Lavoie est de retour à Montréal après quatre saisons passées au sein de l'organisation du ROUGE et NOIR d'Ottawa.

Les Oiseaux ont fait son acquisition en retour du centre-arrière Jean-Christophe Beaulieu.

Lavoie, âgé de 30 ans, a disputé ses deux premières saisons à Montréal après avoir été repêché en deuxième ronde, 11e au total, par les Alouettes en 2012.

L'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval a aidé le ROUGE et NOIR à remporter la première Coupe Grey de son histoire en 2016 et a fait partie du groupe qui a permis à la formation d'Ottawa de participer à la finale à sa deuxième année d'existence seulement.

L'athlète a complété la saison 2017 avec 280 verges sur 46 réceptions en plus d'inscrire un majeur. Il a également réussi cinq plaqués sur les unités spéciales. En 100 rencontres dans la LCF, le natif de Sainte-Flavie a capté 125 passes pour des gains de 1149 verges et neuf touchés. Lors des deux matchs de championnat qu'il a disputés, Lavoie a capté sept passes pour des gains de 62 verges en plus d'inscrire deux majeurs.

«Nous sommes très heureux de permettre à Patrick de rentrer à la maison. Depuis son arrivée dans la LCF, il a démontré qu'il était un joueur constant et polyvalent. Il cadrera très bien dans le système offensif que nous allons installer cette saison, a déclaré le directeur général Kavis Reed. Nous tenons à remercier Jean-Christophe pour son dévouement envers les Alouettes, autant sur le terrain que dans la communauté. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.»