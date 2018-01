Les Hurricanes prolongent le calvaire des Sénateurs

RALEIGH, Caroline du Nord - Sebastian Aho et Victor Rask ont tranché en troisième période, mardi, lorsque les Hurricanes de la Caroline ont prolongé les déboires des Sénateurs d'Ottawa en l'emportant 2-1.

Jean-Gabriel Pageau a marqué au deuxième tiers pour les Sénateurs, qui ont perdu six matches d'affilée.

Cam Ward a fait 29 arrêts, aidant les Hurricanes à bien amorcer un séjour de huit matches à la maison. Craig Anderson a bloqué 37 tirs pour les Sénateurs, dominés 19-8 pour les buts.

Ces derniers vont essayer de renouer avec la victoire jeudi, à domicile, contre les Ducks d'Anaheim.

Ducks 3 Bruins 1

À Boston, les Ducks d'Anaheim ont marqué deux fois au premier tiers, filant vers un gain de 3-1 aux dépens des Bruins.

Jakob Silfverberg a touché la cible en milieu de période et moins de cinq minutes plus tard, Adam Henrique a doublé le coussin. Cam Fowler et Rickard Rakell ont été complices des deux filets. Henrique a complété dans un filet désert après le but de Ryan Spooner, dans la dernière minute de jeu.

John Gibson a fait 25 arrêts pour les Ducks, qui sont invaincus à leurs trois derniers matches. Anton Khudobin a stoppé 24 tirs pour les Bruins, qui avaient gagné leurs cinq dernières rencontres.

Devils 3 Sabres 1

À Newark, Taylor Hall a marqué à son retour au jeu et les Devils du New Jersey ont battu les Sabres de Buffalo 3-1.

Après une absence de trois matches (blessure à un pouce), Hall a enfilé son 18e but de la saison au début du troisième tiers. Les visiteurs prenaient alors les devants 2-0. Miles Wood a aussi déjoué Robin Lehner, tandis que Kyle Palmieri a complété dans un filet désert.

Keith Kinkaid a bloqué 27 tirs. Il n'a cédé que devant Jake McCabe, en avantage numérique. Les Devils mettaient fin à une série de quatre défaites.

Lehner a repoussé 25 rondelles pour les Sabres, qui avaient gagné leurs trois derniers matches.

Penguins 5 Sharks 2

À Pittsburgh, Evgeni Malkin a récolté le 12e tour du chapeau de sa carrière quand les Penguins ont battu les Sharks de San José 5-2.

Malkin a égalé le score 2-2 avec cinq secondes à écouler en deuxième période. Au tiers suivant, Bryan Rust a complété un doublé entre les 25e et 26e buts du Russe. Matt Murray a stoppé 40 tirs à son premier départ depuis le décès de son père James, le 16 janvier.

Avec une mention d'aide, Sidney Crosby a récolté un point dans un 10e match d'affilée.

Les Penguins ont remporté huit de leurs 10 dernières rencontres.

Brent Burns et Logan Couture ont riposté pour les Requins, qui sont sans victoire à leurs trois derniers matches. Martin Jones a fait 26 arrêts.