«Il faut aller au filet» - Claude Julien

Tout le monde le sait depuis que le hockey existe. À un moment donné, il faut foncer au filet se placer devant le but. Ce que le Canadien ne fait pas avec beaucoup de succès mardi soir.

« On en a parlé entre les périodes. Il faut rentrer en dedans…, a noté Claude Julien lors de son point de presse d’après-match. Il faut aller au filet, un peu comme ils ont marqué leur deuxième but. Et c’est ça qui nous manquait ce soir.

« Avec (Carter) Hutton (le gardien des Blues), de la façon dont il joue dernièrement, c’était tellement important d’avoir plus de trafic devant lui, comme quand on a marqué notre seul but. C’est ça qui nous a fait le plus mal. »

Dans l’ensemble, l’entraîneur du Canadien était plutôt satisfait des siens.

« On a joué une bonne première période, mais on n’avait rien à montrer. En deuxième, on n’a pas eu de chances de marquer et on a été pénalisés. Ils ont profité de leurs chances plus que nous.

«Nous étions beaucoup mieux qu'au dernier match. Nous avons été assez bons défensivement, mais il reste qu'il faut faire de même offensivement. »

Sentiment partagé par Charles Hudon.

« On a fait de bonnes choses tout au long du match et on a eu des hauts et des bas, a dit le seul marqueur du Canadien. Les bas n’ont pas duré longtemps, mais ils ont profité de leurs chances. »

Quant à Paul Byron, sonné en fin de partie, Claude Julien n'avait pas de bilan médical à fournir, mais selon les premières constatations, il n'y avait « rien d'alarmant ».