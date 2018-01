Marchessault et les Golden Knights viennent de l'arrière (vidéo)

CALGARY - Jonathan Marchessault a couronné une remontée spectaculaire en marquant le but vainqueur, en plus de récolter une mention d'assistance, et les Golden Knights de Las Vegas ont touché la cible à trois reprises dans les deux dernières minutes de jeu afin d'avoir le dessus 4-2 face aux Flames, mardi.

Dix secondes après qu'Erik Haula eut égalé la marque 2-2, à 18:14, Marchessault a contourné Mark Giordano et a battu le gardien des Flames Mike Smith par-dessus sa mitaine.

David Perron a par la suite ajouté un but d'assurance dans un filet désert, tandis que Reilly Smith avait inscrit le premier but des Golden Knights (33-12-4).