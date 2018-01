«On ne veut pas de victoires morales, on veut des points» -Max Pacioretty

Joue bien ou joue mal, le résultat est souvent le même pour le Canadien.

D'ailleurs, le capitaine du Tricolore Max Pacioretty résumait bien l'état d'esprit des troupes après un autre revers, cette fois de 3-1, à Saint-Louis, face aux Blues.

«On n'a pas réussi à battre leur gardien assez tôt pour se donner une chance de gagner... On ne veut pas de victoires morales, on veut des points. On a besoin de trouver des réponses parmi nous pour redécouvrir comment gagner des matchs.»

Les Canadiens poursuivent leur tournée américaine en rendant visite aux Hurricanes, jeudi en Caroline avant le programme double en matinée le week-end prochain au Centre Bell (Ducks et Sénateurs).