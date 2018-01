Erik Guay met une croix sur les Jeux olympiques: «Ça me brise le coeur»

Le skieur Erik Guay renonce à aller aux Jeux de Pyeongchang en raison de problèmes persistants au dos.

Le Québécois de 36 ans l'a annoncé sur sa page Facebook mercredi matin.

«Après une saison difficile au cours de laquelle j'ai dû composer avec des douleurs récurrentes au dos, c'est avec le coeur lourd que j'ai pris la décision de ne pas participer aux prochains Jeux olympiques en Corée», a écrit l'athlète de Mont-Tremblant.

Guay était présent lors des trois derniers Jeux olympiques d'hiver. Il a raté un podium de très peu en terminant 4e du super-G à Turin en 2006 et au 5e rang du super-G et de la descente à Vancouver en 2010. Il a connu des moments plus difficiles à Sotchi.

Il totalise 25 podiums au circuit de la Coupe du monde, un sommet chez les skieurs canadiens. En fait, il ne manquait qu'une médaille olympique à son palmarès.

«J'avais la sensation de skier mieux que jamais, a dit Guay, mercredi, en conférence de presse. Lors de mon entraînement estival en Suisse et en Autriche, j'étais constant et je me sentais en pleine forme. Ça me brise le coeur de voir comment tout s'est effondré depuis novembre.»

Guay passera les prochains mois à poursuivre sa guérison dans l'espoir de revenir sur les pentes l'automne prochain. Il préfère mettre une croix sur la saison en cours pour profiter d'un statut protégé de son classement sur le circuit de la Coupe du monde.

Il espère effectuer un retour à la compétition la saison prochaine et éventuellement participer aux Championnats mondiaux en 2019 à Are, en Suède, mais il exclut de participer au Jeux de Pékin en 2022.

Les Jeux olympiques de Pyeongchang auront lieu du 9 au 25 février.