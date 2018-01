Mike Fisher n'est plus un «retraité»

Mike Fisher assure qu'il n'a jamais pensé effectuer un retour au jeu et qu'il a toujours été agacé par les joueurs qui sortaient de leur retraite. Il peut maintenant ajouter son nom à cette liste.

Fisher et les Predators de Nashville ont annoncé mercredi que le vétéran joueur de centre disputera une 18e saison dans la Ligue nationale de hockey avec l'espoir de remporter la coupe Stanley, qui leur a échappé le printemps dernier.

«Je crois que cette équipe est bâtie pour gagner et que ses chances sont très bonnes. J'ai vécu les meilleurs moments de ma carrière l'an dernier, mais nous n'avons pas gagné. Je crois que c'est notre année, et c'est la raison pour laquelle je veux être présent et avoir du plaisir», a indiqué Fisher, qui s'est joint aux Predators dans une transaction avec les Sénateurs d'Ottawa lors de la saison 2010-2011.

Fisher a recommencé à patiner mercredi et il compte passer les prochaines semaines à retrouver sa condition physique afin de rejoindre l'équipe. Fisher n'a pas encore signé de contrat, mais le directeur général David Poile a indiqué que l'équipe en viendra à une entente avec Fisher avant le 26 février, date limite des transactions dans la LNH.

Poile, qui considère qu'il s'agit de l'un des meilleurs gestes qu'il pouvait poser, est d'avis que Fisher a encore une mission à accomplir et que celui-ci est désireux d'aider les Predators à remporter deux matchs de plus que le printemps dernier. Lors de la finale, les Predators ont baissé pavillon en six parties contre les Penguins de Pittsburgh.