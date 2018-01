Les Alouettes de Montréal libèrent Frédéric Plesius

Les Alouettes de Montréal ont libéré le secondeur Frédéric Plesius.

L'équipe a annoncé la nouvelle mercredi.

Âgé de 29 ans, Plesius s'apprêtait à disputer une deuxième saison avec les Alouettes. Ces derniers avaient acquis ses services des Tiger-Cats de Hamilton l'hiver dernier.

En 2017, Plesius a été limité à sept matchs avec les Alouettes, accumulant sept plaqués sur les unités spéciales.

Natif de Montréal et ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval, Plesius avait auparavant disputé quatre saisons avec les Tiger-Cats.