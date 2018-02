«On bâtit une équipe avec de bons choix au repêchage» - Patrice Bergeron

Le vétéran des Bruins de Boston Patrice Bergeron a 32 ans, mais il a toujours le cœur à l’ouvrage. Non seulement il travaille fort, il est aussi grandement productif. À vrai dire, c’est l’un des meilleurs joueurs de son équipe. En entrevue avec Ron Fournier, mercredi, le Québécois a affirmé que la direction du club a fait d'excellents choix lors des repêchages ces dernières années.

Les Bruins connaissent une superbe saison depuis novembre. Ils sont au troisième rang de la Ligue nationale (LNH), à seulement deux points des Knights de Las Vegas et à cinq point des meneurs du circuit, soit le Lightning de Tampa Bay.

À l’instar de la formation, le joueur de centre fonctionne à plein régime. Bergeron a amassé 20 buts et 22 mentions d’aide en 43 matchs. À ce rythme, l'attaquant pourrait connaître la meilleure campagne de sa carrière chapitre des points.

Qui plus est, il semble s’entendre à merveille avec Brad Marchand sur la patinoire. Ce dernier connaît une excellente saison.

Selon un sondage mené par l’équipe de l’émission L’Antichambre, du Réseau des sports, Patrice Bergeron a été choisi meilleur joueurs québécois de la LNH par ses pairs.

En fait, cinquante-sept joueurs québécois ont été interrogés en janvier afin de sélectionner les cinq meilleurs joueurs du Québec évoluant dans la LNH cette saison. Bergeron s’est mérité la première place grâce à une récolte de 51 votes.

De 2014 à 2016, les Bruins de Boston ont été exclus des séries éliminatoires. Pourtant, moins de deux ans plus tard, L'équipe est l'une des meilleures de la LNH. Patrice Bergeron est d'avis que la destiné d'une formation de la LNH est grandement influencée par ses choix au repêchage.

«On avait un bon noyau de vétérans, qui voulaient tranmettre aux jeunes (comme Jake DeBrusk, David Pastrnak, Charlie McAvoy)», a expliqué Bergeron.

«Ça part aussi du repêchage. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans la LNH, en raison du plafond salarial. On bâtit le gros d'une équipe avec de bons choix au repêchage. On y est allé cherché beaucoup de bons joueurs, qui ce sont bien développés en quelques années.»