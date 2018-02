Attendez-vous à d'autres acquisitions de l'Impact 

Mercredi l’Impact deMontréal a fait l’acquisition d’une place internationale auprès du Orlando City SC, en retour de 100 000$. Jeudi, l’entraineur de l’Impact Rémi Garde a confirmé que d’autres acquisitions s'effectueraient sous peu, sans vouloir toutefois entrer dans les détails.

Lorsque questionné sur l’arrivée possible d’un joueur étranger dans l’effectif, Garde semblait optimiste.

«J’espère bien oui. Nous travaillons présentement sur quelques dossiers qui pourraient débloquer.»

Dans la presse italienne mercredi on rapportait que le défenseur argentin Nehuen Paz avait refusé un prêt vers l’Impact et qu’il se dirigerait plutôt directement à Bologne. Mais selon Garde, le dossier n’est pas clos.

«C’est un dossier un peu compliqué dans lequel il y a eu plusieurs rebondissements. Mais c’est toujours dans les tuyaux.»

Pourquoi pas Lefèvre?

Étant donné l’absence de profondeur au poste de défenseur central, il est encore plus surprenant que Wandrille Lefèvre soit toujours chez lui, payé à ne rien faire.

À 120 000$ par année, un joueur local de son style aurait pu donner un coup de pouce à l’Impact. Mais le club a plutôt décidé de lui tourner le dos.

« C’est vrai que présentement nous avons un manque à cette position. Mais c’est une décision que j’ai prise, et je vais l’assumer comme j’assume toutes mes décisions. J’ai écouté tout ce que l’on m’a dit et raconté, j’ai regardé ce que j’avais à regarder et la décision a été prise. D’ailleurs, s’il y a un poste où nous travaillons présentement à renforcer c’est bien celui-là.»

Garde a dit avoir été pris un peu par surprise lorsque Kyle Fisher a déclaré forfait pour le début de cette saison. Il dit avoir bien aimé ce que le jeune américain a démontré l’an dernier et fonde de beaux espoirs en lui.

Fisher ratera les quatre prochains mois suite à une opération au tibia.

Biello écorché au passage

La dernière semaine a été éprouvante pour les joueurs de l’Impact à Miami. Garde les a fait suer à grosses gouttes, les préparant physiquement pour cette longue saison.

L’Impact a souvent concédé des buts en fin de match l’an dernier. Lorsqu’un journaliste a demandé au défenseur Daniel Lovitz si le conditionnement faisait défaut l’an dernier, ce dernier n’a pas hésité.

«Absolument! Lorsque tu es fatigué en fin de match, non seulement ton corps ne peut plus suivre, mais l’aspect mental fait aussi défaut. Ça nous est arrivé trop souvent la saison dernière.»

Taïder, une valeur sûre

Selon le gardien Evan Bush, Saphir Taïder a tout pour devenir un des meilleurs numéros huit de la MLS.

«Je l’ai vu travailler avec le ballon lors de la dernière journée et demie à Miami. Disons qu’il ne perdait pas trop souvent le ballon. Je ne sais pas s’il nous marquera des buts, mais il va beaucoup nous aider dans la relance, ça c’est certain.»

Taïder s’est dit honoré d’avoir pu se faire remettre le numéro huit par l’ancien capitaine de l’Impact Patrice Bernier.

«Je sais qu’il a fait beaucoup pour le soccer ici. Ça m’a l’air une personne vraiment bien. J’ai souvent porté le numéro huit dans ma carrière et je me sens privilégié de pouvoir l’obtenir ici. J’ai parlé à Patrice une dizaine de minutes et il m’a donné quelques précieux conseils. Je suis heureux qu’il poursuive avec nous.»

Piatti, le prochain capitaine?

Rémi Garde est d’accord pour dire que le temps est arrivé de nommer un nouveau capitaine. Mais le nouvel entraineur de l’Impact n’est pas certain de vouloir prendre cette décision lui-même.

«Dans le passé, je me suis trompé. Il y a des joueurs qui sont à l’aise dans ce rôle, et il y en a d’autres pour qui ça devient un fardeau. Ce n’est pas nécessairement le meilleur joueur qui doit jouer ce rôle. Parfois ça peut simplement être un joueur qui représente bien le groupe. De toute façon, peut-être qu’à la fin ce sera une décision qui sera votée.»

L’Impact passera la prochaine semaine à Montréal avant de s’envoler pour Las Vegas où le club jouera un premier match présaison face au Lights FC le 10 février prochain.