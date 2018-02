Jordie Benn affrontera les Hurricanes

Le défenseur Jordie Benn sera de retour dans la formation du Canadien jeudi soir face aux Hurricanes de la Caroline.

David Schlemko devra passer son tour.

«On fait des ajustements, a expliqué Claude Julien. On créé de la compétition à l'interne. On veut avoir des défenseurs qui vont bien bouger la rondelle, bien défendre le filet. On a besoin de cette compétition à l'interne.»

Daniel Carr sera lui aussi du match à Raleigh. C'est Logan Shaw qui lui cédera sa place.

Tout porte à croire que Paul Byron, qui a profité d'un jour de congé mercredi, devrait être à son poste. L'attaquant a participé à la séance d'entraînement optionnelle du Canadien de Montréal jeudi matin, et pourrait être de la partie contre les Hurricanes de la Caroline en soirée.

Byron avait été dispensé de l'entraînement de l'équipe mercredi pour subir des traitements après avoir subi une violente mise en échec par-derrière de la part du défenseur Colton Parayko, des Blues de St. Louis, la veille.

Après l'entraînement matinal du Canadien, auquel une quinzaine de joueurs ont pris part, l'entraîneur-chef Claude Julien a fait savoir que Byron devrait être en mesure de jouer. Toutefois, a-t-il précisé, la décision finale sera prise avant le début du match.