«Les lancers, il faut qu’ils se rendent au filet» - Claude Julien

Oui, l’attaque du Canadien de Montréal est souvent est en panne. Mais encore faut-il être en possession de la rondelle pour inscrire des buts. Et ça n’arrange pas les choses quand l’autre équipe remporte 4 mises en jeu sur 5.

Les Hurricanes ont remporté 79 % des mises en jeu au terme de leur victoire de 2-0 face aux hommes de Claude Julien. Et ce dernier admet que cela force ses joueurs à travailler encore plus.

« On est obligés de travailler extrêmement fort pour récupérer la rondelle parce qu’on ne gagne pas les mises en jeu, a dit l’entraîneur. Tu passes ton temps à essayer de reprendre possession de la rondelle. C’est beaucoup d’énergie gaspillée… Ce sont des petits détails, mais dans des matchs de 60 minutes, ça fait une différence.

Le Canadien avait encore une chance d’égaler la marque avec un recul d’un seul but en troisième période. Mais une erreur en défensive a permis aux Hurricanes d’ajouter le but d’assurance.

« Une erreur à la fin nous a enlevé l’espoir de marquer un but… L’effort est là, assure Julien. Peut-être qu’il faut avoir un peu plus l’énergie du désespoir. C’est ce qu’on recherche du groupe. Il faut trouver cette passion de vouloir changer les données.

« C’est frustrant. Je ne suis pas ici pour dire : ``heille, tout est beau’’. Quand tu ne gagnes pas, c’est frustrant. Autant pour les joueurs que les entraîneurs. Cela dit, il reste que mon travail est d’essayer de nous améliorer.

« J’ai le droit d’être frustré, mais j’ai le mandat de faire les choses pour rectifier les petites erreurs. Ça fait partie de mon travail. Il faut rester positif. Mais des matchs comme ce soir où tu penses que tu as une chance de gagner et que tu sors avec une défaite, oui, c’est frustrant.

Julien avait demandé à ses hommes de foncer au filet après le revers contre les Blues. Il admet que ces derniers ont mieux fait, « mais les lancers, il faut qu’ils se rendent au filet. On a eu une bonne occasion avec Jeff Petry en troisième, mais on en veut toujours un peu plus. »