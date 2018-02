«Il faut créer quelque chose ensemble» - Jonathan Drouin

Le sentiment de frustration de Claude Julien est partagé par ses joueurs.

« (Carey) fait les bons arrêts, mais on n’a pas eu beaucoup d’occasions de marquer, a dit Paul Byron. Ce n’est pas un bon feeling maintenant. »

« Ça ressemble à notre année, a noté Jonathan Drouin. On joue bien, on met l’effort, mais on n’est pas capables de vraiment trouver le fond du filet pour trouver un match.

« Notre plus gros problème, c’est de marquer des buts. Les cinq gars, il faut créer quelque chose ensemble. Des fois, il y a deux ou trois gars qui font quelque chose et les deux autres gars regardent.

« Tu regardes les équipes maintenant tout le monde est ensemble. Les 5 joueurs bougent ensemble dans la zone offensive et ils créent de la confusion. Des fois, on a de la misère à créer ça. »

« Nous devons trouver comment créer plus d'attaque, a dit Max Pacioretty. Il faut mieux anticiper les jeux... Je ne sais pas si c'est une question de chimie ou autre chose, mais nous devons trouver des façons de générer plus d'occasions. Ce n'est pas comme si on ratait dix occasions par match ».