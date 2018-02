"},{"type":"text","content":"

Le Lightning explose en troisième

CALGARY - Alex Killorn a amassé deux buts et deux mentions d'aide et le Lightning de Tampa Bay a explosé pour cinq buts sans riposte, dont quatre en troisième période, pour venir de l'arrière et défaire les Flames de Calgary 7-4, jeudi soir.

Tirant de l'arrière 4-3 après deux périodes, le Lightning a créé l'égalité dès la 12e seconde du troisième engagement, grâce à Killorn. Quelques minutes plus tard, Cory Conacher a marqué le but vainqueur pour procurer la dernière avance des siens.

Braydon Coburn, Matthew Peca et Steven Stamkos ont aussi fait bouger les cordages pour le Lightning, qui conserve un point d'avance sur les Golden Knights de Vegas pour le sommet du classement général de la LNH. Conacher a ajouté un but dans un filet désert.

Micheal Ferland, Mikael Backlund, Sean Monahan et Matt Stajan ont trouvé le fond du filet pour les Flames. Après avoir gagné sept parties de suite, les Flames n'ont pas connu la victoire à leurs six dernières sorties (0-4-2).

Andrei Vasilevskiy a réalisé 42 arrêts pour signer une 30e victoire cette saison pour le Lightning. La formation de Tampa Bay montre une fiche de 4-2-0 lors de son voyage de huit matchs à l'étranger.

Le gardien des Flames Mike Smith a repoussé 21 des 27 tirs dirigés vers lui. David Rittich s'est amené en relève et il a bloqué trois lancers.

Les Canucks battent les Blackhawks

VANCOUVER - Brendan Gaunce a inscrit son deuxième but du match tard en troisième période et les Canucks de Vancouver ont pris la mesure des Blackhawks de Chicago par la marque de 4-2, jeudi soir.

Daniel Sedin et Bo Horvat ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Canucks, qui ont gagné cinq de leurs huit derniers matchs après avoir montré un dossier de 2-11-3 à leurs 15 précédents. Le défenseur Troy Stecher s'est fait complice de deux réussites des siens.

Les Canucks ont également remporté deux parties de suite à domicile pour seulement une deuxième fois cette saison. Ils s'accrochaient à une avance d'un but quand Gaunce a redirigé une passe de Loui Eriksson derrière le gardien Anton Forsberg alors qu'il restait moins de trois minutes à écouler à la rencontre.

Nick Schmaltz et Alex DeBrincat ont répliqué pour les Blackhawks, qui ont vu leur séquence de deux victoires prendre fin. Duncan Keith a mis la table pour deux filets de sa troupe.

Les Blackhawks n'ont pas gagné trois matchs de suite depuis leur série de cinq gains entre le 8 et le 17 décembre.

Jacob Markstrom a enregistré la victoire pour les Canucks grâce à 26 arrêts. Forsberg, qui effectuait un troisième départ consécutif, a stoppé 17 lancers.

Les Stars ont raison des Coyotes

GLENDALE, Ariz. - Devin Shore a récolté un but et une mention d'assistance lors d'une deuxième période de trois buts des Stars de Dallas, qui ont vaincu les Coyotes de l'Arizona 4-1, jeudi soir.

Les Stars ont signé une septième victoire de suite contre les Coyotes. Kari Lehtonen a stoppé 17 tirs pour porter sa fiche à 6-2 à ses huit derniers départs, tous à l'étranger.

Shore a créé l'égalité lorsqu'il frappé la rondelle au vol après que Jason Spezza l'eut envoyée devant le filet. Shore a ensuite mis la table pour le but de Tyler Seguin, lors d'un avantage numérique.

Seguin a inscrit son 24e but de la campagne et John Klingberg a obtenu une 43e aide cette saison, ce sont deux sommets chez les Stars.

Kevin Connauton a été l'auteur de l'unique réussite des Coyotes, qui ont perdu sept de leurs neuf dernières parties. Scott Wedgewood a cédé trois fois sur 24 lancers dans la défaite.

Twitter Golden Knights Qui pensait, avant le début de la saison, que les Golden Knights de Las Vegas allaient passer à l'histoire? C'est ce qu'ils ont fait jeudi soir. Le but de David Perron a 3:57 de la prolongation a permis à l'équipe de Las Vegas de l'emporter 3-2 contre les Jets, à Winnipeg, et ainsi de remporter sa 34e victoire de la saison, un record pour une équipe d'expansion dans la LNH. Les Jets ont vu la rondelle glisser trois fois dans le demi-cercle lors de la prolongation, mais elle n'a jamais traversé la ligne des buts. Perron a ensuite décoché un tir dans la lucarne qui a déjoué Connor Hellebuyck. Joel Armia a ouvert le pointage et il a ajouté une aide sur le filet de Kyle Connor, qui a créé l'égalité dans les dernières minutes de la troisième période. Hellebuyck a effectué 28 arrêts pour les Jets, qui tentaient d'établir une nouvelle marque d'équipe en gagnant un huitième match de suite à domicile. Fleury rejoint le «Dominator» Marc-André Fleury a stoppé 26 tirs pour les Golden Knights. Il s'agissait de la 389e victoire de sa carrière, ce qui le place au 13e rang de l'histoire de la LNH, à égalité avec Dominik Hasek. Reilly Smith a enfilé l'aiguille en désavantage numérique et Erik Haula a marqué un but controversé pour les visiteurs. L'attaquant des Golden Knights James Neal était posté devant la cage des Jets et il a brisé son bâton en atteignant Hellebuyck au masque. La rondelle était sous le gardien et Haula l'a récupérée avant de la pousser dans le filet. L'entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, a contesté le but, jugeant qu'il y avait eu de l'obstruction envers son gardien, mais les arbitres en ont décidé autrement.

