Phillip Danault de retour sur patins

BROSSARD, Qc - Inactif depuis le 13 janvier, Phillip Danault est de retour sur patins.

Aux prises avec des symptômes liés à une commotion cérébrale, le joueur du centre du Canadien a recommencé à patiner en solitaire au cours des derniers jours.

Vendredi matin, il est demeuré sur la glace du Complexe sportif Bell de Brossard pendant environ 30 minutes, avant que ses coéquipiers ne s'entraînent en prévision du match de samedi après-midi face aux Ducks d'Anaheim.

Danault est à l'écart du jeu depuis qu'il a été atteint à la tête par un violent tir du défenseur Zdeno Chara, des Bruins de Boston, lors d'un match disputé au Centre Bell. «Il est en train de passer les étapes du protocole des commotions cérébrales, a précisé Claude Julien lors de son point de presse. Il a patiné il y a deux jours, il n'a pas patiné hier. Il a de nouveau patiné aujourd'hui et, si tout va bien, il va patiner de nouveau demain. Ça avance quand même assez bien, mais on n'a pas de date spécifique parce qu'il peut encore connaître un recul. Nous sommes encouragés par la façon dont les choses vont.»

Hemsky et Weber

Julien a aussi fait savoir que le défenseur Shea Weber ne portait plus de botte de marche au pied gauche, et qu'il avait repris l'entraînement hors glace. On ignore encore à quel moment il pourra de nouveau chausser les patins.

Le Canadien a aussi précisé que l'attaquant Ales Hemsky n'avait pas pris part à l'entraînement pour se soumettre à des tests liés au protocole sur les commotions cérébrales.

Hemsky n'a récolté aucun point en sept matchs et n'a pas revêtu l'uniforme depuis le 20 octobre à Anaheim.

Par ailleurs, Julien a annoncé que Antti Niemi sera le gardien partant contre les Ducks. Carey Price affrontera les Sénateurs d'Ottawa, dimanche.

Niemi en sera à son sixième match avec le Canadien. Ce sera son quatrième départ depuis son arrivée avec le Tricolore et son premier au Centre Bell.

En fin d'après-midi, le Canadien a annoncé le rappel de l'attaquant Nikita Scherbak de son club-école du Rocket de Laval. Scherbak a amassé 30 points, dont sept buts, en 24 rencontres dans la Ligue américaine. Il a aussi disputé deux matchs avec le Canadien, les 24 et 26 octobre contre les Panthers de la Floride et les Kings de Los Angeles, sans récolter de points.

Solidarité avec Belichick

Lors d'un bref intermède entre le portrait des blessés et le week-end à venir, Claude Julien a affiché sa solidarité envers Bill Belichick, qui tentera de remporter un sixième Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche.

«Absolument, a-t-il lancé. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. J'aime son équipe, j'aime la façon dont son équipe joue. Je vais être honnête aussi, j'étais un fan des Patriots avant d'aller travailler à Boston. Ça fait longtemps que je suis un fan des Patriots.»

Par ailleurs, Julien a fait rire les journalistes lorsqu'il s'est fait demander s'il aimait les points de presse de Belichick.

«Je peux l'imiter si vous voulez! Oui. Non. Peut-être», a-t-il répondu, en souriant.